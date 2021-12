Madri nell’arte: il 12 dicembre nuovo appuntamento del ciclo “Domeniche ai Musei”

Riprende domenica 12 dicembre il ciclo “Domeniche ad arte”, nell’ambito del calendario “Domeniche ai Musei”: si tratta di appuntamenti di approfondimento della collezione museale di Palazzo Cicogna dedicati al pubblico degli adulti.

Domenica 12 dicembre alle 16.30 l’incontro avrà come tema “Madri nell’Arte”. Con l’aiuto di una guida dei Servizi Educativi Museali, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta di alcune opere del museo che raffigurano il tema della Maternità, analizzando come questo sia stato affrontato da artisti di epoche diverse, secondo scelte e sensibilità differenti, con un affondo in particolare sul tema della Natività.

L’iniziativa è dedicato al pubblico degli adulti.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, da effettuare fino a esaurimento dei posti disponibili al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-domeniche-ad-arte-a-palazzo-cicogna-12122021-219377172027

Come da disposizioni normative, si ricorda che a partire dal 6 dicembre l’accesso al Museo è consentito con possesso di Super Green Pass. E’ richiesto l’utilizzo della mascherina per l’intera permanenza al museo e il rispetto di eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite dal personale di custodia.