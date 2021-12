Mahler vs Beethoven, alla Biblioteca di Varese lo scrittore e musicologo di Alessandro Zignani

(nella foto Gustav Mahler) – Giovedì 16 dicembre, alle 18 alla Biblioteca di Varese (in via Sacco 9) lo scrittore e musicologo Alessandro Zignani sarà protagonista di “Mahler vs Beethoven” con il giornalista Giancarlo Angeleri nel ruolo di moderatore. L’incontro sarà l’occasione per presentare libri di Zignani “Mahler. Pellegrino dell’anima, guardiano del tempo”, e “Beethoven. Una nuova interpretazione della vita e delle opere”.

Alessandro Zignani, scrittore, musicologo e germanista ha pubblicato oltre quaranta libri, tra cui sette monografie su altrettanti direttori d’orchestra, quattro controstorie della musica (l’ultima, “La storia negata”, Zecchini Editore, è dedicata ai compositori dimenticati del Ventennio fascista), e due “manuali di sopravvivenza” per i musicisti classici.

Molti i testi teatrali scritti e messi in scena con la compagnia da lui fondata per divulgare la musica secondo criteri innovativi: il “Teatro delle Ombre”. La sua opera di narrativa principale è il ciclo “Al dio ulteriore”, costituito da dodici romanzi divisi in tre Triadi, un Epilogo e due Portali. I suoi libri sono stati recensiti da firme prestigiose (“Zignani, ormai, va considerato un maestro”: Quirino Principe, “Il Sole-24 Ore”).

Ha vinto due volte il Premio Internazionale “Maestrale-Marengo d’Oro”, ha ricevuto il “Premio Speciale della Giuria” al Concorso Nazionale “Teatro Aurelio” e ottenuto due Segnalazioni d’Onore: dal Concorso “Firenze-Europa” e dalla “Fondazione Mario Luzi”. Insegna al Conservatorio di Como. Nel 2020 ha pubblicato per Zecchini un’ampia e innovativa monografia su Beethoven, con una nuova interpretazione della vita e dell’opera che verrà presentata nel corso dell’incontro in Biblioteca.