Mamme e papà teen: un progetto giovani genitori

L’associazione Il Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita e la cooperativa NaturArt presentano Mamme e papà teen”, un progetto dedicato a ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni che si apprestano a diventare, o sono già diventati genitori.

Il progetto si articola su azioni gratuite di sostegno e supporto sia nel periodo dell’attesa che nel post parto.

In particolare sono previsti incontri informativi online a tema in gravidanza, percorsi di accompagnamento alla nascita, consulenze psicologiche e cerchi di confronto per i nonni e consulenze sull’allattamento materno. Oltre a cerchi per mamme e neonati con alcuni incontri a tema, percorsi di massaggio neonatale e di lavoro corporeo nel post parto.

Le attività si svolgeranno presso la sede dell’associazione Il Melograno, in via Giuseppe Giusti 10, Gallarate.

Il progetto, nato in partnership tra le due realtà e finanziato soprattutto da Fondazione Comunitaria del Varesotto, intende accogliere sia le difficili tappe dell’adolescenza che quelle dell’inizio della vita adulta, prendersi carico, accompagnare, sostenere e formare i giovanissimi e le loro famiglie di origine prima, durante e dopo l’arrivo di un bebè. Vuole accogliere il bisogno, sempre più emergente, degli adolescenti che si apprestano a vivere l’esperienza della genitorialità, offrendo un percorso di supporto e sostegno dell’esperienza, con l’obiettivo di diminuire i fattori di rischio sia per i neonati sia per i giovani genitori e creare a questo scopo una rete di supporto tra pari.

Diventare madri e padri (e nonni) è un’esperienza che cambia la vita ad ogni età ma lo è ancora di più per degli adolescenti che sono ancora alla ricerca di una propria identità e affrontano le nuove esperienza con entusiasmo ma anche con grande paura.

Accogliere una nuova vita quando si è ancora molto giovani può diventare complicato anche con la spensieratezza propria dei giovani. Accompagnare le giovani coppie nel fare scelte consapevoli e nel prendere coscienza di ciò che sta avvenendo, sostenerle e accompagnarle affinché non si sentano soli, aiutare e formare le famiglie d’origine nel rielaborare l’esperienza e trovare gli strumenti per farne fronte significa gettare le basi per la costruzione di relazioni positive all’interno delle nuove famiglie.

Per qualsiasi curiosità sulle attività previste o iscrizioni è possibile contattare Il Melograno scrivendo a info@melogranogallarate.it oppure telefonando al 331 9987383.