Manca la funicolare, al Sacro Monte a santo Stefano e alla Befana si va in navetta

La funicolare, questo Natale, mancherà, è indubbio.

Con la pensione, avvenuta il primo dicembre, dello storico autista Augusto Dotti, il mezzo di trasporto più romantico e suggestivo per il borgo montano di Varese sede Unesco è scivolato, a partire dal 4 dicembre, verso una sospensione tecnica di cui non è chiara la fine.

Ma la salita al sacro Monte è una delle cose più suggestive che si possano concepire a Natale, e una cioccolata “in quota” tra le lucine pensate dai residenti è una esperienza che non si può evitare nelle feste.

Per questo, per ridurre il disagio, in alcuni dei principali giorni festivi del periodo natalizio il Comune di Varese – in collaborazione con l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale – ha predisposto un potenziamento del servizio autobus per il Sacro Monte.

Domenica 26 dicembre, domenica 2 gennaio, giovedì 6 e domenica 9 gennaio sarà dunque in funzione un autobus che collegherà Masnago (piazzale dello Stadio) alla cima del Sacro Monte (piazzale Pogliaghi), così da sfruttare nel migliore dei modi l’ampio parcheggio di interscambio di piazzale De Gasperi.

«Questo potenziamento con navette dedicate è pensato per chi vorrà salire al borgo con i mezzi pubblici durante le festività – spiega l’assessore alla Mobilità Andrea Civati – un modo ecologico e senza lo stress del parcheggio per godersi il Sacro Monte in famiglia in questi giorni natalizi».

GLI ORARI DEL SERVIZIO

L’orario del servizio sarà il seguente:

-Partenze dallo stadio: 10.10, 10.50, 11.30, 12.10, 14.10, 14.50, 15.30, 16.10, 16.50, 17.30, 18.10.

-Partenze dal Sacro Monte: 10.30, 11.10, 11.50, 12.30, 14.30, 15.10, 15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 18.30.

Per questo servizio si utilizzano tutti i titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) del trasporto pubblico locale.

Inoltre, il Sacro Monte è sempre regolarmente raggiungibile – dal centro città e da viale Aguggiari – con i bus della linea C, che al sabato (ogni 20 minuti) e alla domenica/festivi (ogni 30 minuti) raggiungono sempre piazzale Pogliaghi.