Maria Paola Cocchiere nella consulta di Anci Giovani Lombardia

La consigliera varesina Maria Paola Cocchiere è nella consulta Anci Giovani Lombardia.

L’assemblea che l’ha nominata si è svolta ieri sera e ha eletto i componenti della nuova Consulta: la lista dei giovani amministratori si chiama “Next Generation Anci” e tra i componenti, selezionati all’interno dei 1500 comuni lombardi, c’è proprio la consigliera varesina Maria Paola Cocchiere.

Tra gli obiettivi della lista ci sono anzitutto il PNRR, per il rilancio economico e sociale del Paese nel post pandemia, con l’intento di cogliere l’occasione di costruire il paese pensando anzitutto alla prossima generazione, con un maggiore coinvolgimento dei giovani amministratori anche nei processi decisionali delle politiche formative, occupazionali e ambientali.

«Il fondo per la ripresa, la partecipazione dei giovani nei processi amministrativi e la sostenibilità ambientale: queste sono alcune delle linee guida della lista Next Generation – spiega Maria Paola Cocchiere – Una lista in cui è rilevante il numero di donne presenti. Un segnale decisamente positivo che si riflette anche a livello locale: insieme a me nella nostra provincia sono state elette anche Cristine Grosso e Anna Zambon, mentre come presidente regionale è stata riconfermata la vicesindaca di Villa d’Almè, Valentina Ceruti».