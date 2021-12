Maria Teresa Gonzalez Ramirez in mostra alla Fabbrica del Vapore

Terza ed ultima tappa del progetto espositivo “Assonanze, discordanze, forme e libertà di movimento al tempo del Nuovo Rinascimento” alla Fabbrica del Vapore fino al 26 dicembre. La mostra arriva a Milano dopo le sedi al Castello Colleoni di Solza e alla Galleria Esposizioni Palazzo Ghirlanda Silva a Brugherio.

La Sala delle Colonne della Fabbrica del Vapore accoglie le opere degli oltre quaranta artisti, con opere nuove di arte contemporanea, che ben si adattano ad un percorso totalmente differente ma più efficace. Riconfermati gli autori stranieri provenienti dal Perù e dal Brasile. Il curatore Claudia Migliore, ancora una volta, ha invitato due nuovi artisti, dall’Austria Peter Nussbaum noto per i suoi lavori riferiti alla Cosmoarte e da Città del Messico Maria Teresa Gonzalez Ramirez famosa per le sue installazioni di lampadine, utilizzando differenti materiali per rappresentare la sua ricerca riferita alla luce , i quali vanno così ad aggiungere e ad integrare un gruppo già esistente.

“Le mie radici di luce” di Maria Teresa Gonzalez Ramirez si inserisce nel percorso di ricerca dell’artista che spiega «Le radici nutrono e danno vita, sono pure l’ancoraggio che da stabilità. Sono la sicurezza del nostro passato che forma e ci dà forma. Le radici sono la storia, il presente e il coraggio per il futuro. Le radici alimentano la pianta permettendo alla chioma di diventare bella rigogliosa per così catturare meglio la luce. È la fotosintesi della vita, del desiderio di essa, del mistero connesso ad essa. La vita è un cammino di illuminazione, nel senso che la vita ci è data per venire alla luce di noi stessi. La luce c’è già in noi, ci abita, ma è sepolta da una fitta coltre di presunta sapienza. Si viene alla luce se si posseggono radici forti e un pizzico di follia; rallegrarsi di questa follia per raggiungere saggezza e sapienza. Radici come collegamento tra terra e cielo, tra ciò che è finito e ciò che è infinito e tra buio e luce…si costruisce per ricostruire i rapporti umani, ricostruzione dell’umano progetto».

Radici che affondano nel profondo dell’anima messicana dell’artista e così nasce un albero della vita contemporaneo ricco di messaggi antichi, ma sempre attuali. La semplicità della lampadina ricorda la sacralità della vita, questa icona ricorrente in tutte le opere di Maria Teresa Gonzalez Ramirez è la narrazione di una grande convinzione che non teme la solitudine della coerenza.

Fabbrica del Vapore – Sala delle Colonne

dal 6 Dicembre 2021 al 26 Dicembre 2021

Inaugurazione il 9 Dicembre alle ore 17.

Orari per il pubblico dalle 10 alle 17.30

Mostra a cura di Claudia Migliore. Con il Patrocinio del Consiglio della Regione Lombardia e co produzione di Fabbrica del Vapore Comune di Milano. Progetto Associazione culturale AmAMi, Claudia Migliore e Mauro Mariani.