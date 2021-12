Mascherine all’aperto e discoteche chiuse, ecco le nuove misure di contrasto al Covid

Dalle mascherine al green pass, sono diverse le nuove misure che sono state varate dal Governo per il contrasto al Covid nel periodo di Natale. Ecco il dettaglio delle misure che entreranno in vigore per fronteggiare la pandemia.

Prima di tutto viene sancito l’obbligo di mantenere la mascherina all’aperto ovunque. In più viene introdotto l’obbligo dell’uso della FFP2 in cinema, teatri, i musei, gli eventi sportivi al chiuso nonché sui mezzi di trasporto, anche TPL. In questi luoghi viene vietato di consumare cibi o bevande.

Il green pass inoltre durerà sei mesi e non più nove, a partire dal 1 febbraio. Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Si attende però sul punto un approfondimento tecnico, che coinvolgerebbe anche l’Aifa. Il super green pass viene esteso anche alla ristorazione al chiuso al banco, oltre a diversi altri luoghi dove oggi non era previsto.

Novità anche per le RSA: l’accesso sarà consentito solo a chi avrà le tre dosi di vaccino o in alternativa le due dosi e un tampone.

Fino al 31 gennaio sono vietati eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto. Il governo ha poi deciso di chiudere fino alla stessa data l’attività delle discoteche e delle sale da ballo.

Per quanto riguarda gli ingressi e ritorni dall’estero verranno svolti dei controlli a campione attraverso i tamponi al momento dell’arrivo in Italia: in caso di positività, scatta l’isolamento fiduciario per 10 giorni in un Covid Hotel.