I Mastini rimontano tre gol, ma l’Alleghe vince 5-3 nel finale

Si allontanano sempre di più le possibilità per i Mastini di accedere al Master Round del campionato di hockey di IHL, ovvero il ristretto girone a 5 della seconda fase che dà anche la qualificazione diretta ai playoff. La partita di Alleghe poteva essere una svolta importante in questo senso per i gialloneri che, invece, escono senza punti dal palaghiaccio “Alvise De Toni” al termine di una partita dalle mille emozioni e dai continui cambi di inerzia. 5-3 il finale per le Civette ai danni di un Varese che per la seconda gara consecutiva esce a testa altissima ma senza muovere la classifica.

Sotto di tre gol, a causa di un terzo centrale molto difficile, la squadra di Barrasso ha dimostrato un enorme carattere e nell’ultimo periodo è stata capace di risalire sino al 3-3 a 5′ dalla fine. Ma dopo aver riacciuffato la parità, i varesini sono stati trafitti da Edgar De Toni e poi hanno subito la quinta e definitiva rete veneta quando hanno tolto il portiere per giocarsi il tutto per tutto nei minuti conclusivi.

Il blitz in terra agordina non è quindi riuscito: il Varese ha ugualmente confermato le buone – a tratti ottime – cose viste di recente compresi i miglioramenti in powerplay (2 su 4) e ha fatto sperare il drappello di tifosi che hanno seguito Borghi e compagni nella trasferta più lunga della stagione. Non è bastato, ma è esperienza per il prosieguo di un torneo ancora lungo.

LA PARTITA

Squadre in pista con diverse defezioni su ambo i lati: l’Alleghe è senza la stella finnica Kirivanta, out dopo un colpo subito nel match con il Fiemme. Barrasso ha Pilon in porta ma non dispone di Vanetti e Gasparini e M. Mazzacane: attacco contatissimo perché stavolta mancano i rinforzi dalla Valpe che erano stati molto utili nelle ultime gare. A dispetto dei roster corti, Alleghe e Varese si danno battaglia nel primo terzo quando però i due goalie, Scola e Pilon, rispondono alla grande alle sollecitazioni mantenendo inviolate le rispettive reti.

Per il primo gol bisogna attendere quasi metà gara: lo segna De Toni, l’hombre del partido, al 26′ proprio quando i Mastini (che in precedenza avevano sfiorato la marcatura) erano usciti indenni da una penalità. Le Civette fiutano l’aria buona e al 32′ vanno a segno altre due volte con De Val e Soppelsa, quest’ultimo in powerplay. Negli ultimi minuti il Varese non riesce ad accorciare e il finale pare già scritto con 20′ di anticipo.

Mai dare per morti i gialloneri, però: appena rimessi i pattini sul ghiaccio, il Varese va a segno con Pietro Borghi e capisce di poter riaprire la gara. Tanto più che i Mastini superano senza difficoltà anche un 2′ ai danni di Schina: quando poi tocca a Soppelsa andare in panca puniti, ecco la zampata del capocannoniere giallonero Marcello Borghi per il 3-2 su assist di Caletti e Schina. Gli stessi uomini che meno di 7′ dopo e di nuovo in superiorità porteranno Piroso davanti a Scola, con il numero 55 bravo a battere il goalie agordino e a siglare il 3-3 a meno di 5′ dalla fine. Ma a quel punto, la beffa: De Toni, a 3′ dalla fine, trova il varco giusto per ridare il vantaggio alle Civette; Barrasso toglie allora Pilon per l’ultimo assalto, ma un disco vagante viene raccolto da Soppelsa che a porta vuota segna la quinta rete veneta. Quella del verdetto definitivo.

ALLEGHE HOCKEY – MASTINI VARESE 5-3

(0-0; 3-0; 2-3) MARCATORI: 26.45 De Toni (A – Testori, Soppelsa), 32.24 De Val (A – Berger), 34.52 Soppelsa (A – De Val, Testori); 41.31 P. Borghi (V – Tilaro, De Biasio), 47.57 M. Borghi (V – Caletti, Schina), 54.40 Piroso (V – Caletti, Schina); 56.58 De Toni (A – Testori), 59.21 Soppelsa (A – Berger, Damin). VARESE: Pilon (Mordenti); Bertin, Schina, Belloni, De Biasio, E. Mazzacane, Della Torre, Papalillo; Piroso, Caletti, M. Borghi, Tilaro, Cordin, P. Borghi, Allevato. All. Barrasso.

ARBITRI: De Col e Zatta (Biacoli e Plancher).

NOTE. Penalità: A 8′, V 6′. Superiorità: A 1-3, V 2-4. Spettatori: 202.

RISULTATI (14a giornata) – Unterland – Caldaro 2-5, Appiano – Pergine 1-2, Valdifiemme – Dobbiaco 5-4, Bressanone – Como 0-4, Alleghe – VARESE 5-3.

CLASSIFICA – Valdifiemme 31; Unterland 29; Caldaro 28; Pergine 26; Alleghe 25; Como 20; VARESE, Dobbiaco 16; Bressanone 13; Appiano 6.