Maxi frode fiscale: la procura di Busto Arsizio dispone il sequestro preventivo

La maxi frode carosello e le società cartiera per non pagare le tasse e frodare il fisco.

Le teste di legno e i conti in Ungheria, le carte prepagate per la bella vita e le società “vuote“, vere e proprie macchine per fatture false senza alcun dipendente o bene strumentale salvo intestare alle ditte lussuosi fuoristrada ad uso degli indagati.

È la doppia faccia dell’inchiesta svelatasi nei giorni scorsi con l’esecuzione delle misure cautelari in carcere cui si aggiunge un nuovo tassello.

Il pubblico ministero Nadia Calcaterra titolare delle indagini ha firmato il sequestro preventivo d’urgenza di 217 mila euro riconducibili agli indagati finiti in carcere per reati fiscali.

In particolare nella casa di uno degli arrestati sono stati trovai soldi contanti e diversi orologi.

La misura cautelare reale dipone dunque il sequestro di una somma in contanti: 2.300 euro trovati a casa di uno degli indagati oltre a 215.000 euro all’interno di uno degli stabilimenti perquisiti dalle fiamme gialle.

E sempre nell’abitazione dello stesso indagato è stato ritrovato il tesoretto in orologi anch’esso sottoposto a sequestro preventivo: Rolex Submarine, Cartier Pasha e Cartier Santos.

Lo schema messo in piedi dagli arrestati, come scrivono i magistrati di Busto, permetteva di lucrare su indebiti risparmi fiscali e consentiva di creare provviste occulte attraverso la retrocessioni di contanti monetizzate su conti esteri.