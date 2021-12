Maxi sequestro di droga, scuole al freddo e il famoso youtuber Pewdiepie a Varese nel podcast del 2 dicembre

Le principali notizie di giovedì 2 dicembre

Un giro di quasi mezza tonnellata di hashish pronta a inondare la Brianza, il Varesotto e l’Alto Milanese. Il capo della banda era una donna di 36 anni residente a Saronno. Con lei altre 4 persone sono state arrestate nel corso di un’operazione antidroga dei carabinieri di Desio che ha portato al sequestro di 450 chili di hashish. L’operazione, chiamata “Mosaico”, è stata condotta alle prime ore dell’alba di giovedì 2 dicembre. A tradire la donna A “tradirla” uno dei suoi complici, un 45enne di Cesate che aveva simulato il furto di una quarantina di chili da un garage a Cesano Maderno insieme ad un complice, un 43enne di Limbiate.

Contagi ancora in aumento in provincia di Varese che si conferma il territorio maggiormente colpito della Lombardia. L’incidenza è di 180 casi ogni 100.000 abitanti ben al di sopra della media regionale che è di 146,72. Nell’ultima settimana sono stati 1610 i nuovi positivi con oltre 63.0oo tamponi effettuati, il tasso di positività è stato del 4,4% . I distretti con il tasso di contagio maggiore sono Somma Lombardo, Busto, Gallarate, Laveno e Luino.

Studenti ancora in sciopero a Varese. A due giorni della protesta dei ragazzi del Daverio Causa, è toccato agli allievi dell’Einaudi che condividono lo stesso impianto di riscaldamento. Termosifoni spenti e temperature molto basse sono alla base della protesta che ha coinvolto gli studenti di tre quinte. Dalla Provincia fino sapere che i tecnici sono al lavoro: non è questione di caldaia ma di sonde di controllo del calore che non permettono alla caldaia di regolare l’attività

L’emergenza sanitaria torna a fare paura. Dopo Locarno anche Bellinzona rinuncia al Carnevale. Anche nel 2022 non ci sarà il Rabadan, il principale evento dell’inverno ticinese. La decisione di interrompere i preparativi per la 159esima edizione è stata ufficializzata oggi dal comitato organizzatore e si riconduce alla situazione sanitaria che non permetterebbe di realizzare in sicurezza un simile appuntamento.

Visita a sorpresa ai Giardini Estensi di Varese di Pewdiepie. il primo youtuber ad aver superato quota 110 milioni di iscritti. Lo svedese ha caricato alcune storie sul suo account instagram con foto scattate ai Giardini, al Sacro Monte e in Centro città

