Mercatino di Natale della Croce Rossa di Varese: tanti beni in vendita per comperare un nuovo automezzo

Sabato 11 Dicembre, il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana sarà presente in piazza del Podestà a Varese con il Mercatino di Natale che sarà animato da decine di Volontari C.R.I. presenti per proporre, per tutto l’arco della giornata, tanti prodotti. Quanto raccolto servirà all’acquisto di un automezzo utile alle numerose attività sociali del Comitato.

Partecipando al Mercatino di Natale , che si terrà dalle 09:00 alle 18:00 sarà possibile sostenere le numerose attività donando un contributo libero per le stelle di Natale, le confezioni di polenta e lenticchie, le candele e tanti altri prodotti.

Alla mattina dalle 10:00 alle 12:00, lo staff di Infermiere Volontarie si dedicherà con la consueta dedizione alla misurazione della glicemia.

Il ricavato dell’intera giornata contribuirà all’acquisto di un automezzo utile alle numerose attività sociali del Comitato che portiamo avanti quotidianamente per stare vicini a chi ha più bisogno.