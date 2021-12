Una messa per i bimbi mai nati nella chiesa di Beata Giuliana a Busto Arsizio

Da oltre 20 anni a Busto Arsizio c’è un’associazione che si occupa di dare una degna sepoltura ai bambini mai nati che si chiama Difendere la vita con Maria. Domani, lunedì 13 dicembre alle ore 20.45, la presidente della sezione locale Paola Faccin invita tutti nella chiesa di San Luigi a Beata Giuliana per una messa in memoria di tutti questi bambini. Sarà presente anche don Maurizio Gagliardini, presidente nazionale dell’associazione: «Ogni anno sono centinaia i bambini che per i motivi più diversi non vedono la luce – spiega – noi ci occupiamo della loro sepoltura in una zona specifica del cimitero centrale di Busto Arsizio» – spiega Paola Faccin.

Si tratta del cimitero dei bambini che dal 2000 accoglie i corpicini dei bambini in uno spicchio di terra denominato campo 21. Non solo, l’associazione da qualche anno ha anche attivato un numero verde (800969878) di supporto, chiamato Fede e Terapia: «Aiutiamo le donne che hanno subito le conseguenze della perdita del proprio bambino accompagnandole in un percorso terapeutico attraverso la fede» – conclude Paola Faccin.

