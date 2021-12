“Il metallo senza vincoli”, scopri tutte le potenzialità della stampa 3D

Giovedì 2 dicembre a partire dalle ore 14 e 15 si terrà un webinar “Il metallo senza vincoli“ con i tecnici di Elmec3D e Desktop Metal per scoprire tutte le potenzialità della stampa 3D a metallo, per una produzione senza limiti. L’incontro si propone di far conoscere tecnologia, materiali, settori, applicazioni della manifattura additiva a base metallo per trasformare un’azienda in un‘industria 4.0. I tecnici spiegheranno come ottenere parti in metallo di qualità con i vantaggi della stampa 3D come la rapidità, l’assenza di lotti minimi, la libertà di design e la sostenibilità di processo.

Insieme agli esperti di Desktop metal scoprirai le infinite possibilità della stampa a metallo, per una produzioni senza vincoli, all’avanguardia e sostenibile.

Il programma

14.15: Chi siamo e perché abbiamo scelto Desktop Metal

14.25: Stampa 3D metallo: scenario e sviluppi futuri

14.35: Le tecnologie STUDIO e SHOP di Desktop metal e i materiali a disposizione

14.50: Applicazioni, settori e case histories

15.05 Q&A