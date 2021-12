“Mi vuoi sposare?”, una romantica proposta di matrimonio nella magia delle lucine di Laveno Mombello

Hanno scelto la magia delle Lucine di Natale per uno dei momenti più importanti della loro vita. Nella serata di oggi, venerdì 16 dicembre, a Laveno Mombello, nel parco illuminato da migliaia di lucine a led, Pasquale ha chiesto alla sua fidanzata Federica di convolare a nozze. Come vuole l’usanza, si è inginocchiato, ha tirato fuori l’anello e ha detto le fatidiche parole. Una bella emozione per loro e per tutti coloro che hanno assistito alla scena.

«Era un mesetto che organizzavo questa proposta ed è stato tutto un divenire. È un posto romantico e devo dire che ci ho azzeccato», racconta il futuro sposo, 35 anni, di Busto Arsizio, che ha scelto il giorno del suo compleanno per chiedere in sposa la Federica. Lei, 32 anni, racconta emozionata: «Non me l’aspettavo. Ho visto che si inginocchiava in mezzo alle lucine, con la musica e tutto il contorno. È stato molto bello».

Gli organizzatori spiegano che non è la prima volta che succede. Durante la serata di inaugurazione di quest’anno c’è stata un’altra proposta di matrimonio.