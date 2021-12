I migliori tapis roulant corrono da Outlet Fitness

I tapis roulant sono gli attrezzi ginnici più gettonati. Essi vengono pubblicizzati ovunque, tra canali social e televendite. Ed ovviamente, non mancano nemmeno i flyer dai messaggi più fantasiosi. Nella giungla promozionale, come si può scegliere il tapis roulant giusto e di qualità?

È amore a prima vista, quando si entra in contatto con rivenditori seri e professionali. Questo approfondimento, infatti, è incentrato sulle dritte da considerare, prima di acquistare il tapis roulant.

Per sentirsi Aladdin o Jasmin della corsa è un attimo. Il tappeto magico va scelto, soltanto dopo averne valutato bene le caratteristiche. Quindi, al fine di evitare truffe e di ricevere merce scadente, di seguito vengono forniti degli utili consigli.

Innanzitutto, è fondamentale sapere come funziona il tapis roulant, così da non brancolare nel buio. Poi, bisogna conoscere l’inclinazione. Inoltre, un ulteriore aspetto da tener presente è la tipologia del motore.

Ogni tappeto, per funzionare ha bisogno di un ottimo nastro trasportatore. Così, ne verrà data l’indicazione per sceglierlo su misura.

Occorre ricordare che il tapis roulant va scelto in base alla propria attività fisica. Vi sono sia i modelli professionali che quelli per principianti. Allora, è il momento di salire a bordo. Buona lettura!

Le caratteristiche del tapis roulant

Vi sono svariati modelli di tappeti rotanti. Certamente, il tapis roulant elettrico è quello maggiormente acquistato. Ma come funziona? Al suo interno, il tapis roulant è costituito da un nastro trasportatore, mosso da un sistema di rulli.

Per garantire il massimo comfort durante la corsa, ogni tappeto è munito del manubrio. Grazie a questo accessorio, è quasi impossibile cadere. A chiunque capita di avvertire la stanchezza. Spesso accade di correre in obliquo, senza accorgersene.

Come si monitora lo stato dell’allenamento? Per mezzo dello schermo LCD, fissato al centro dell’attrezzo. Esso fornisce in tempo reale informazioni su:

Velocità

Tempo impiegato

Distanza percorsa

Calorie bruciate.

La corretta inclinazione del tapis roulant deve rimanere tra il 10 e il 15% della pendenza.

Il cuore del tapis roulant è nel suo motore

Come ogni componente tecnica, anche il motore è progettato secondo determinati criteri. Se il tapis roulant serve per allenarsi a casa, allora bisogna sceglierlo con il motore a potenza continua.

Mentre, se si intende acquistare un tapis roulant professionale, per centri sportivi, il motore adatto è quello a corrente alternata.

Che differenza c’è? Ecco un esempio. Per una persona che pesa tra i 60 e gli 80 kg, la potenza del motore deve esser compresa tra i 2.00 e i 2.50 HP. Se, invece, l’utente pesa tra gli 80 e i 100 kg, allora la potenza del motore adatta è quella tra i 2.50 e 3.00 HP.

È bene osservare il corretto utilizzo del tapis roulant, altrimenti potrebbero verificarsi dei seri danni all’attrezzo. Corrervi sopra, senza rispettarne la soglia minima di velocità si tradurrebbe in surriscaldamento. Tuttavia, ogni tappeto è dotato del sistema di ventilazione automatica, a tutela del funzionamento.

Tapis roulant e nastro trasportatore: la sinergia perfetta

In merito al nastro trasportatore, le caratteristiche variano in funzione sia del peso che della statura. Nello specifico, se l’utente è alto tra i 150 e i 170 cm, allora la lunghezza del nastro dev’essere compresa tra i 135 e i 145 cm. Mentre, la velocità non può superare i 20 km/h.

Quando l’utente è alto tra i 170 e i 190 cm, il nastro trasportatore adatto è quello lungo tra i 140 e i 150 cm. In tal caso, la velocità non può superare i 22 km/h.

In quanto alla larghezza, il nastro trasportatore varia dai 45 ai 55 cm. Tutte le misure sono proporzionate alla velocità necessaria. Quest’ultima, in relazione alla larghezza, va dagli 8 ai 20 km/h.

