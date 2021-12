Milano, anziano ucciso nel suo appartamento a colpi di motosega

Un uomo di 82 anni, celibe e senza precedenti, è stato ucciso nella sua abitazione di Milano nella zona di Porta Romana con modalità inquietanti. L’anziano ritrovato senza vita sarebbe stato infatti aggredito addirittura con una motosega oltre che a colpi di coltello.

L’omicidio è stato commesso nella tarda serata di lunedì 6 dicembre in un appartamento al settimo piano di un palazzo che si trova in via Giulio Romano; l’assalitore avrebbe utilizzato la motosega per aprire un varco nella porta d’ingresso e poi l’avrebbe usata anche per colpire la vittima, insieme con due coltelli da cucina ritrovati accanto al corpo. L’azione è stata molto rapida e l’esecutore è riuscito ad allontanarsi nel breve tempo i cui i vicini di casa hanno chiamato i soccorsi.

Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, il killer avrebbe agito in solitaria; le indagini sono affidate agli uomini del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano. Sarebbe escluso il movente della rapina: la persona ricercata è infatti un 35enne di origini romene che era stato denunciato per stalking dall’anziano e che era oggetto di un divieto di avvicinamento alla casa dell’82enne.