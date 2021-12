Minaccia e infastidisce i familiari: obbligo di dimora per un uomo di Cavaria con Premezzo

La Polizia di Stato di Gallarate ha notificato l’applicazione dell’obbligo di dimora a un uomo di Cavaria con Premezzo, un provvedimento preso per inasprire la precedente misura che prevedeva il divieto di avvicinamento nei confronti dalla sorella e del cognato, misura che l’anziano aveva disatteso.

La vicenda rientra nelle pieghe di una serie di diatribe familiari: l’uomo oggetto del provvedimento ha molestato e minacciato a lungo i congiunti con frequenza quasi quotidiana, avanzando pretese (descritte come “improbabili” nel comunicato della Polizia) sull’eredità di un immobile.

Circa un mese fa, all’uomo era stato imposto il divieto di avvicinamento e di comunicazione con sorella e cognato ma le misure non avevano avuto effetto. L’anziano, anzi, aveva violato più volte le restrizioni imposte dal giudice stazionando in diverse occasioni sotto l’abitazione dei parenti e continuando con la condotta vessatoria tenuta in precedenza. A questo punto è scattato l’inasprimento del provvedimento e ora sarà costretto alla dimora obbligata nel comune di residenza, ovvero Cavaria con Premezzo.