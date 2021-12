Minorenni violenti, gli occupati del reddito di cittadinanza e la riapertura del teatro di Varese nel podcast del 3 dicembre

Le principali notizie di venerdì 3 dicembre

Quattro ragazzini tra i 14 e i 16 anni sono stati accompagnati in comunità minorile dai carabinieri della Compagnia di Gallarate in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Milano. I minori, tutti residenti nei comuni di Gallarate e Cassano Magnago, secondo le indagini, assieme ad almeno altri sei adolescenti non ancora identificati, avrebbero aggredito e malmenato un coetaneo nei pressi di una gelateria di Gallarate, strappandogli la collana d’oro dal collo.

Due di loro sono già conosciuti alle forze dell’ordine per aver partecipato alla maxi rissa avvenuta nel mese di gennaio scorso in centro a Gallarate.

Lunedì 6 dicembre l’azienda ospedaliera Valle Olona attiverà 40 linee vaccinali nell’hub di Malpensa fiere. Dopo l’aumento di richieste di dosi booster, si è deciso di quadruplicare l’offerta. Intanto anche negli ospedali di Busto, Gallarate e Saronno si registra un aumento di ricoveri per Covid.

Sono state 3061 le assunzioni tra gli oltre 9700 beneficiari del Reddito di cittadinanza in provincia di Varese. I 28 navigator che operano negli otto centri per l’impiego dislocati sul territorio provinciale, hanno convocato 6.114 beneficiari prendendosene in carico 2.663 per l’inserimento lavorativo e la gestione dei Progetti di utilità collettiva. I dati sono stati presentati al Tavolo unico provinciale lavoro che si è riunito lo scorso 1 dicembre, nella sede della Provincia di Varese.

Lunedì 13 dicembre riapre il Teatro Apollonio di Varese. Per l’inaugurazione è prevista una serata ad ingresso libero e gratuito con tanti ospiti come Van De Sfroos, Pucci, I Legnanesi. Sarà l’occasione in cui Il pubblico potrà scoprire il rinnovato foyer del Teatro, ammirare Piazza Repubblica dalla sua nuova vetrata ed ascoltare la presentazione del prossimo cartellone teatrale.

è stata prorogata fino al 23 gennaio 2022, al Museo Maga di Gallarate, la mostra Impressionisti. Alle origini della modernità. La mostra ospita oltre 180 opere dei maggiori esponenti dell’Impressionismo, da Degas a Manet, da Monet a Renoir, da Cézanne a Sisley, provenienti da collezioni private italiane e francesi e da alcune importanti realtà museali italiane.

