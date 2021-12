“Molestie olfattive” in Valle Olona: incontro pubblico martedì 8 febbraio

La questione “molestie olfattive” sarà affrontata in un incontro pubblico che si svolgerà alla presenza di tutti gli enti interessati martedì 8 Febbraio 2022 alle ore 18,00.

Il luogo dell’incontro non è ancora stato deciso, ma la data e l’ora ci sono. «L’impegno che le tre Amministrazioni Comunali di Castellanza, Olgiate Olona e Marnate si erano prese nei confronti della cittadinanza è stato mantenuto – affermano i sindaci dei tre comuni – Nel corso dell’ultimo Tavolo Tecnico dello scorso 3 Dicembre i Sindaci hanno chiesto ed ottenuto di poter discutere della vicenda molestie olfattive in un incontro pubblico alla presenza di Provincia, ATS, ARPA, Alfa, ATO, cioè tutti gli enti interessati, a cui è stato invitato anche l’assessore all’Ambiente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo».

«Dunque – proseguono i primi cittadini – dopo aver avviato la procedura prevista dalla Regione sull’impatto odorigeno delle attività e messo intorno ad un tavolo tutti gli enti coinvolti, aver invitato al Tavolo le aziende della zona che hanno ricevuto autorizzazioni a scaricare anche in deroga, aver affidato un primo incarico al Politecnico per svolgere indagini olfattometriche, e dopo aver interessato tutti gli enti di controllo per dare maggiore impulso all’indagine volta ad individuare con certezza le cause della problematica, ora i tre Sindaci hanno definito un prossimo incontro pubblico».

L’incontro si terrà l’8 Febbraio 2022 alle ore 18 in un luogo ancora da definire. «Febbraio 2022 – sottolineano i sindaci – perché nel frattempo gli enti interessati avranno modo di concludere le proprie indagini e verifiche. La soluzione del problema delle puzze richiede, infatti, indagini complesse per individuarne con certezza le cause. Indagini che si concluderanno prima di Febbraio. Una volta individuate le cause sarà possibile, da parte di ogni ente competente, mettere in campo le azioni per rimuoverle».