Mondiali in vasca corta ad Abu Dhabi: Castiglioni e Martinenghi in cerca di medaglie

Il 2021 è stato un anno lunghissimo per i nuotatori, che hanno girato il mondo per tutti gli impegni in programma, dagli europei alle Olimpiadi, tra vasca corta e regolare, aggiungendo anche la International Swimming League. L’ultimo appuntamento di questo lungo anno solare si svolgerà ad Abu Dhabi dal 16 al 21 dicembre e saranno i mondiali in vasca corta.

Protagonisti nella capitale degli Emirati Arabi Uniti saranno anche l’azzatese Nicolò Martinenghi e la bustocca Arianna Castiglioni, che sperano di chiudere al meglio il 2021.

Martinenghi, dopo gli argenti degli Assoluti in vasca corta di inizio mese, la stanchezza, per sua stessa ammissione, si fa sentire dopo così tanti impegni, ma questo è un palcoscenico mondiale e nessuno vuole sbagliare.

Avrà invece un sapore ancora più particolare questo appuntamento per Arianna Castiglioni, che arriva dalle ottime prestazioni degli Assoluti italiani. Per lei il 2021 è stato forse ancora più intenso: ha dimostrato di saper essere la migliore interprete azzurra della rana sui 50 e 100 metri e vuole confermarsi tale anche a livello mondiale. Davanti alla bustocca delle Fiamme Gialle ci sarà, come ha dichiarato lei stessa, una grande rivoluzione: dopo tantissimi anni di collaborazione ha deciso di cambiare allenatore interrompendo il rapporto con Gianni Leoni.

La squadra italiana scelta dal tecnico Cesare Butini:

Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Martina Caramignoli (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika), Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene), Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene), Martina Carraro (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91), Francesca Fangio (In Sport Rane Rosse), Benedetta Pilato (CC Aniene), Elena Di Liddo (Carabinieri/CC Aniene), Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics); Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics), Marco De Tullio (CC Aniene), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena), Michele Lamberti (Fiamme Gialle/Gam Team), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Fabio Scozzoli (Esercito/Imolanuoto), Matteo Rivolta (Fiamme Oro/CC Aniene), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Filippo Megli (Carabinieri/RN Florentia), Matteo Lamberti (Carabinieri/Gam Team), Leonardo Deplano (CC Aniene), Marco Orsi (Fiamme Oro), Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport).