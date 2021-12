Monsignor Pagani benedice il comune di Busto Arsizio: “Dedizione massima per i veri poveri”

Auguri di Natale e benedizione nel cortile del palazzo comunale a Busto Arsizio. Ieri sera (giovedì) il sindaco Emanuele Antonelli e la giunta hanno augurato ai dipendenti e a tutti i presenti buone feste, con la benedizione di monsignore.

Collaborazione, riconoscenza, stima e dedizione le parole usate dal prevosto di Busto Arsizio, monsignor Severino Pagani, per la benedizione natalizia: «Collaborare oggi è fondamentale. Il mio augurio è di continuare con la nuova giunta. Mi piacerebbe che, in questo anno che andiamo ad iniziare, si esprima di più la riconoscenza e la gratitudine. Quando si va in fondo al cuore le persone hanno davvero sentimenti buoni. Riconoscere è la forma più alta del conoscere. Coltiviamo la stima verso gli altri, una ricchezza di cui abbiamo bisogno per operare meglio. Se diminuisce la stima, diminuisce anche la relazione e si finisce nella solitudine. Infine dobbiamo rinnovare la dedizione per i veri poveri: dove troviamo qualcuno che ha bisogno dobbiamo metterci tutta la nostra dedizione, ciascuno per la sua responsabilità e per il suo prestigio. Lasciate spazio a Dio».

Sono stati, poi, proclamati ieri sera dal sindaco Emanuele Antonelli e dalla giunta i vincitori del concorso ‘Natale di luci’, organizzato dall’Amministrazione al fine di coinvolgere più attivamente la cittadinanza nelle attività natalizie.

«Ringraziamo tutti i partecipanti che hanno contribuito a rendere più bella la nostra Busto in questi giorni di attesa delle feste e tutti coloro che hanno cliccato sulla pagina Facebook della città per esprimere la propria preferenza. E’ stata la prima edizione, un esperimento che riteniamo riuscito, e certamente riproporremo l’iniziativa anche l’anno prossimo» – ha detto il sindaco.

Per la categoria ‘scuole’ sono state premiate la primaria Pontida che ha ottenuto 691 like e la scuola dell’Infanzia Sant’Anna (660 like). Per la categoria ‘privati’ si sono distinti Renato Gallo (411) e Gabriella Luoni (405); per la categoria commercianti, i negozi Hair’s Angel (120), Armiraglio l’Orafo (116) e Oltreoceano (24).