“MoonLights Christmas”: un dolce passato unito al presente nelle installazioni di Via Cavallotti

Un viaggio nella creatività dedicato al ripercorrere e ricordare il lavoro che le nostre nonne facevano, con l’ago e il filo. Nelle corti a cucire portavano all’attenzione la più intima riflessione del senso di comunità, di storia e di tradizione.

Galleria fotografica Installazioni in Via Cavallotti 4 di 5

Ora cambia il contesto e la corte: a decorrere dal 12 dicembre grandi e piccole lune spiccheranno dai balconi di Via Cavallotti e il cielo, quell’enorme distesa monocromatica, tornerà per il Centro Storico di Luino un vero e proprio palcoscenico destinato ad ospitare quest’anno un’iniziativa dal tema molto speciale.”MoonLights Christmas” è una selezione di installazioni della Grande Stella, la Luna, che la evocano nello spazio celeste e che, con l’intento più poetico, creano un legame tra passato e presente facendoci sentire il profumo di casa. Tutto questo grazie all’attività del Comitato Scientifico ed Artistico del Progetto “Ai confini del Cielo”.

Le lune sono state realizzate con accostamenti cromatici di tessuti non del tutto casuali ed arricchiti da pizzi, ricami e passamaneria rendendole festose ricche di colore e dell’arte vintage dell’intreccio.

Oltre al crochet spopolano i tessuti in pizzo romantico dall’atmosfera un po’ retrò. Le installazioni sono proposte in diverse tonalità, variano dai classici colori come il bianco, il beige, il sabbia fino a colori dalle nuances più accese come il verde, il rosso e l’arancione.

Il tessuto è il primo elemento che, grazie ad un gioco di luminosità e contrasti, conferisce alle installazioni magia e tradizione. Tra i tessuti presenti sicuramente maestoso è il pizzo: chantilly, macramè e rebrodè. I macramè e i merletti sono stati proposti in bianchi offuscati e tonalità avorio e per dare un tocco vintage fortemente tradizionale, non sono mancati i pizzi dal motivo floreale.

L’eccellenza “di un lifestyle di un tempo” e del“fatto a mano” ancora una volta diventa il protagonista del Centro Storico e il palcoscenico di un savoir faire delle lavorazioni artigianali unico e indimenticabile.

Ringraziamenti sinceri a tutte le persone che hanno collaborato all’iniziativa. Si sono distinti per impegno collaborativo, per serietà, costanza ed affidabilità: Angela Bossi, Mauro Caccia, Giuditta Fernandez, Anny Ferrario, Fratelli Fugazza, Karin Lepie, Silvia Pellizzari, Silvana Pesenti, Cinzia Piazzon, Fabio Riboni, Piero Sartorio e Monica Elisabetta Trussi.