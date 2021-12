È morto Aldo Maria Carboni, una vita da fantino all’ippodromo di Varese

È morto Aldo Maria Carboni, aveva 54 anni e una vita da fantino legata a doppio filo all’ippodromo delle Bettole di Varese. Era da mesi che combatteva contro un tumore e tra una cura e l’altra non aveva mai smesso di lavorare con i suoi adorati cavalli alle Scuderie Olona.

«Se ne va un caro amico – dice con tono commosso l’allenatore di galoppo Marco Gonnelli – Abbiamo iniziato insieme come fantini e poi siamo rimasti qui a Varese. Era un gran lavoratore, entusiasta della sua professione, insomma un ottimo professionista, ma le caratteristiche che lo rendevano speciale erano l’onestà e l’umiltà. Amava il mondo dei cavalli e non si montava mai la testa anche quando vinceva corse importanti. Nell’ippica ha portato in alto il nome di Varese a cui è rimasto legato per trent’anni. Meritava più fortuna, qui alle Scuderie Olona tutti gli volevano bene, ci mancherà tanto».

In quasi quarant’anni di carriera Carboni ha vinto molto e lavorato con i migliori allenatori di galoppo tra cui lo stesso Marco Gonnelli e Bruno Grizzetti.