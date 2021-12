È morto Beppe Balzarini, storico attivista ambientalista a Malpensa

Addio a Beppe Balzarini, storico ambientalista della zona di Malpensa: è morto a Sesto Calende, il 23 dicembre 2021, dopo lunga malattia. È stato per anni portavoce e attivissimo militante dell’UniCoMal, la Unione Comitati Comprensorio Malpensa.

Balzarini aveva 74 anni. Tecnico in un’azienda di telecomunicazioni, residente a Sesto Calende, da oltre vent’anni viveva il forte impegno ambientalista, con l’UniCoMal, nata , nata sul finire degli anni Novanta per fare da “contrappeso” al progetto di Malpensa 2000, la trasformazione di Malpensa in aeroporto principale di Milano (e allora anche di tutta Italia).

«Una persona che si è data da fare tanto: è sempre stato in prima fila per l’ambiente, anche quando si dovevano presentare osservazioni sui piani di Malpensa, presentare documenti» lo ricorda Silverio Colombo, referente di Vivere Coarezza, comitato della piccola frazione di Somma Lombardo che sta sotto le rotte di decollo di Malpensa.

In vent’anni e passa, l’UniCoMal è stata un riferimento di lungo corso, in uno scenario in cui i comitati legati a Malpensa hanno visto anche altre sigle morire e altre invece comparire sulla scena. Proprio in occasione del “compleanno” di Unicomal nel 2019 i diversi rappresentanti dei vari comitati e associazioni avevano onorato Balzarini di una targa per il suo ventennale impegno.

Unicomal era anche una delle realtà più dure nella critica a Malpensa, Balzarini si è battuto non da posizioni di potere, ma come cittadino. Più che un granello di sabbia in grado di fermare una gigantesca macchina, ha saputo essere un contrappeso, voce di critica radicale a stimolare il dibattito.

La commemorazione di Beppe Balzarini si terrà lunedì 27 dicembre, dalle 14.30, nella sua abitazione a Sesto Calende.