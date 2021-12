Musica, fiabe e mercatini, a Tradate il fine settimana è tutto all’insegna del Natale

Tante le iniziative dal sapore natalizio in programma nel fine settimana a Tradate.

Si inizia venerdì 17 dicembre con due momenti alla Biblioteca Frera, dove alle 16 ci sarà un momento dedicato ai bambini con le letture animate a cura di Voci di carta, che proporrà “Voci di Natale”. Alle 20.30, sempre in Biblioteca spazio alla musica con il concerto “Gioie di Natale” di Atmosfera Ensemble. Ingresso libero, con prenotazione al numero 0331 841820.

Alle 21, al cinema teatro Nuovo di Abbiate Guazzone, è in programma il Concerto di Natale del Corpo musicale Santa Cecilia.

A Villa Truffini venerdì 17 dicembre si apre il mercatino degli hobbisti “Natale Idea”, a cura della Pro loco, che proseguirà fino a domenica 19 dicembre.

Sabato 18 dicembre in piazza Mazzini, davanti al Comune, si apre il Villaggio di Babbo Natale, un’iniziatva per i bambini organizzata dal Distretto del commercio, mentre alle 14 Bar Rosy di corso Bernacchi ci sarà un’animazione con le bolle di sapone.

Alle 15,30 in Biblioteca, un altro pomeriggio di letture animate a tema natalizio, a cura di Arte diem, poi alle 16,30 si torna in piazza Mazzini per lo spettacolo “Canti di Natale” con i ragazzi del Liceo musicale Bellini, a cura di Donna Oggi e dello stesso liceo musicale.

Domenica 19 dicembre in piazza Mazzini si apre la casa di Babbo Natale, dove i bambini troveranno un elfo che li aiuterà a scrivere la letterine di Natale con un simpatico laboratorio di scrittura creativa, che proseguirà fino alla Vigilia (dalle 11 alle 12,30 e dalle 15 alle 17). E poi, a partire dalle 11 e fino alle 17, Babbo Natale in persona incontrerà tutti i bambini.

Ad Abbiate Guazzone – in centro dalle 10,30 alle 17 – ci sarà invece il mercatino di Natale, annullato nella data precedente a causa del maltempo.