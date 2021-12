“A Natale… compra locale”, Comune di Tradate e Distretto del commercio promuovono gli acquisti in città

Il Comune di Tradate e il Distretto del commercio promuovono l’iniziativa “A Natale… compra locale“, per sostenere le attività commerciali cittadine.

Chi farà acquisti in uno dei negozi di Tradate, Abbiate Guazzone e Ceppine che aderiscono all’iniziativa ed espongono il logo rosso riceverà per ogni 50 euro di spesa un buono da 5 euro (fino a un massimo di 5 buoni per scontrino) che potrà spendere in un altro negozio di Tradate fino al 31 gennaio 2022.

Il buono timbrato dall’esercente va conservato insieme allo scontrino fiscale a cui si riferisce e dovrà essere comolato sul retro.

Qui trovate l’elenco di tutti i negozi che aderiscono all’iniziativa.



Il logo dell’iniziativa “A Natale… compra locale”