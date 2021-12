Natura, green e tante idee: doppio open day per la scuola dell’infanzia di Lissago

Doppio appuntamento, il 18 dicembre e il 15 gennaio nel rispetto delle normative anti Covid, per conoscere le insegnanti, gli spazi e i servizi offerti dalla scuola dell’infanzia “A.M. e G.B. Dall’Aglio” di via San Carlo 4, nello splendido rione varesino di Lissago, immerso nel verde e nella natura.

Su appuntamento, chiamando da lunedì al venerdì allo 033231043 o inviando una mail a didatticalissago@gmail.com, si potrà prenotare la visita guidata riservata unicamente agli adulti (per l’accesso alla struttura è necessario essere in possesso ed esibire il green pass e indossare la mascherina).

La coordinatrice Chiara e le insegnanti/ educatrici Alessandra, Emanuela, Gessica e Chiara saranno liete di accogliere gli interessati, di presentare il progetto formativo e di mostrare gli spazi, interni ed esterni della nostra scuola.

La scuola è aperta dalle 7.30 alle 17.30 e offre i servizi di pre e post scuola.

All’interno e nelle aree verdi di pertinenza gli spazi sono accuratamente suddivisi per creare un ambiente accogliente e stimolante, pensato per i bambini, dove le insegnanti, attente alla personalità di ciascuno, svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione, aiutando a pensare e a riflettere, sollecitando il bambino a osservare, descrivere, narrare e fare ipotesi .

La scuola, strutturata su due piani, offre tre ampie e luminose aule dedicate all’attività didattica; inoltre sono state allestite le “stanze magiche”:

– lo Spazio di riuso creativo, una sorta di emporio contenente vari materiali di recupero e di riciclo: bottoni, stoffe, tubi di cartone e di plastica ecc. ben organizzati e classificati affinché i bambini, possano utilizzarli per creare liberamente;

– il Closlieu , una stanza speciale a disposizione dei bambini ispirata al gioco del dipingere di Arno Stern: i bambini accompagnati dalla Praticien hanno la possibilità di dipingere in piedi o seduti, con fogli appesi al muro, con l’ausilio di ottimi pennelli e colori e soprattutto con la libertà di tracciare ciò che vogliono senza essere sottoposti ad alcun giudizio;

– la ricca Biblioteca con libri scelti e selezionati per contenuti e valore artistico. A cadenza settimanale i bambini hanno la possibilità di scegliere in prestito un libro con le modalità di una vera biblioteca. All’interno della scuola sono presenti anche un’area accoglienza, la sala nanna e un’aula mensa, utilizzata anche per alcuni laboratori.

La cucina è interna e fornisce pasti con menù approvato da ATS Insubria e realizzato con ingredienti certificati biologici, “prestando attenzione ai diversi tipi di scelte alimentari” preparati dall’amatissima cuoca Anita.

Un giardino, grande, ben strutturato, ideale per diverse attività, dalla raccolta di materiali alla conoscenza della natura, con progetti importanti come la cura dell’orto, il vitigno, il giardino sensoriale, il tunnel di salici e le capanne di glicine.

Da sempre, ma soprattutto a partire dallo scorso anno scolastico in linea con la normativa per il contenimento dell’epidemia di SARS-CoV-2, il giardino è diventato una vera e propria aula all’aperto: “fare esperienza diretta di gioco e apprendimento in contesti di natura” per uno sviluppo fisico, cognitivo sociale ed emotivo più sano, questa la filosofia della scuola.

Entrare in relazione con il mondo naturale che li circonda dona ai bambini e alle bambine un senso di luogo, un legame con il posto che è la loro casa. Fare esperienza significativa in mezzo alla natura durante l’infanzia in compagnia di un adulto famigliare ed attento aiuta a coltivare un atteggiamento di responsabilità nei confronti dell’ambiente, in linea con il progetto Green School al quale la scuola ha aderito classificandosi per il primo anno in classe C e che si impegna a portare avanti.

Il giardino inoltre è il luogo ideale per sviluppare il progetto creativo di LandArt grazie al quale i bambini hanno la possibilità di sperimentare in modo libero e spontaneo con gli elementi naturali: facce realizzate con la corteccia e le pigne, animali fatti con legnetti e foglie secche, figure astratte ispirate dalla creatività di ogni bambino. Un’idea nata per trasmettere il rispetto per l’ambiente e stimolare la capacità immaginifica.

Al fianco della Fondazione “A.M. e G.B. Dall’Aglio” ente gestore della scuola che ne garantisce la continuità didattica, formativa ed educativa e che aderisce alla rete delle scuole FISM ed opera in stretta collaborazione con i servizi educativi del Comune di Varese con il quale è convenzionata, lavora l’Associazione pro scuola materna, che sostiene le attività educative della scuola.

Importante è il legame con il rione, i cui abitanti si sono sempre mostrati attivi a sostegno della Scuola, organizzando o partecipando insieme alle famiglie degli iscritti alle feste, alle raccolte fondi e alle varie iniziative: fondamentale quindi il sostegno della Parrocchia San Carlo Borromeo di Lissago, dei volontari del Comitato Maria Letizia Verga, del Centro Culturale Lissago-Schiranna, degli Amici di Lissago e degli Amici di Mustonate.

I CONTATTI – Per maggiori informazioni contattare la scuola: tel 0332/310243; e-mail: scuola.infanzia.lissago@gmail.com – didatticalissago@gmail.com

Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.