Nel 2022 gli studenti di Lonate Pozzolo andranno a scuola con il pedibus

A Lonate Pozzolo è pronto a partire il Pedibus, il servizio che accompagna i bambini a scuola. Un servizio che esiste in altri Comuni e che ora si vuole attivare con l’inizio del secondo quadrimestre, coinvolgendo tre scuole primarie. (Foto generica e d’archivio)

La proposta del Pedibus è stata avviata a Lonate il 16 dicembre con la delibera di Giunta n. 230/2021: è rivolta agli alunni delle scuole primarie del territorio ed è il risultato di una serie di accordi presi in questi mesi con la Dirigente Maria Pina Cancelliere e anche con Giovanni Desperati, il presidente dell’Associazione ANCeSCAO di Lonate Pozzolo, realtà sempre attivissima a favore del paese.

Il Pedibus – è noto, dal momento che è attivo in tante realtà – è un “bus” che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila. Come in altre realtà, è pensato prima di tutto per la scuola Primaria.

Il progetto coinvolgerebbe «tutti e tre i plessi, Dante, Volta e Brusatori» spiega l’assessore al sociale Melissa Derisi, che sta lavorando all’attivazione delle “linee”. Come un vero autobus, infatti, il Pedibus parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato e approdando infine appunto alla singola scuola.

Il Pedibus viaggia durante il periodo scolastico e ciascun bambino indossa un gilet rifrangente.

Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e si guadagnano un po’ di indipendenza. È il modo più sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da scuola.

«Qualche tempo fa avevamo inviato un sondaggio e abbiamo avuto risposta da un centinaio di famiglie: era emerso l’interesse di una ottantina di famiglie sui tre plessi» continua Derisi.

Sulla base dei dati raccolti è stato steso il progetto effettivo che potrà partire verosimilmente nel secondo quadrimestre dopo che verranno definiti gli ultimi dettagli e raccolte le iscrizioni dei bambini della primaria. Come detto il partner è l’associazione Ancescao Lonate Pozzolo, per organizzare i volontari che “guidano” il Pedibus: ogni dieci bambini servono «due adulti accompagnatori, ad aprire e chiudere il gruppo».