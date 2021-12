“Nel mentre il tempo si va facendo breve“: da gennaio on line i quattro volumi dell’enciclopedia del Gran Pignolo

In principio fu palazzo Estense la culla, dove l’atto di nascita dei tomi che raffiguravano la vita secondo MdPR, non proprio opere tascabili, e di colore chiaro, vennero aperti e sfogliati con ricerca di particolari e dovizia culturale dai tanti che allegramente ascoltarono le parole di presentazione dove ogni due per tre qualcuno pendolava fra il sopracciglio aggrottato della novità e la risata trattenuta a stento vista l’occasione, per via della sagacità dell’oratore.

Era il 2018. E il grande caos era ancora da venire. Quindi, in attesa di potere celebrare in presenza il prosieguo di quelle fatiche è lo stesso Mauro della Porta Raffo, romano classe 1944, saggista, scrittore, appassionato di politica e Stati Uniti, amico di Piero Chiara e di Esteban Canal per cui vorace giocatore di scacchi, ad annunciare che la rinnovata edizione del dizionario è pronta.

Si tratta dell’edizione ampliata del Dizionario Enciclopedico intitolato ‘Nel mentre il tempo si va facendo breve’ composto di 4 volumi così suddivisi: volume 1 – 575 voci in 822 pagine; volume 2 – 565 voci in 824 pagine; volume 3 – 435 voci in 784 pagine; volume 4 – 544 pagine.

Libri che non si trovano in libreria ma potranno essere consultabili e scaricabili dal primo gennaio sul sito maurodellaportaraffo.it

(nella foto, MdPR visto da Maurizio Don – 2009)