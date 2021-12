Il numero delle emergenze per le feste di Natale, la navetta per il Sacro Monte e l’albero dei bambini nel podcast del 22 dicembre

Le principali notizie di mercoledì 22 dicembre nel podcast quotidiano di VareseNews

L’impennata di casi positivi degli ultimi giorni sta mettendo in grande difficoltà il sistema. Le farmacie sono prese d’assalto, i “kit fai da te” ormai introvabili mentre la via ufficiale del tampone molecolare, con il servizio sanitario regionale, ha tempi di attesa lunghi. È bene sapere che in vista del Natale, non ci saranno interruzioni della medicina del territorio se non nel pomeriggio del giorno “prefestivo” per chi ha ambulatorio pomeridiano : dato che le maggiori festività cadranno nel weekend sarà regolarmente in funzione il servizio di continuità assistenziale. Chi dovesse avere un’emergenza o avere bisogno di un tampone deve comporre il nr 116117

Il dipartimento della Difesa Usa conferma l’opzione per ulteriori 36 elicotteri TH-73A, con relative parti di ricambio, per un valore di 160 milioni di dollari. La commessa rientra nell’ambito del programma per la realizzazione del nuovo sistema di addestramento avanzato per la U.S. Navy di cui è responsabile AgustaWestland Philadelphia Corp. Gli elicotteri saranno realizzati presso lo stabilimento Leonardo di Philadelphia e impiegati per l’addestramento della prossima generazione di piloti della US Navy, del Corpo dei Marines e della Guardia Costiera.

Sono oltre 74mila i lavoratori stranieri residenti in provincia di Varese. Una realtà importante che impatta positivamente sulla vita sociale ed economica del territorio. Quella degli stranieri in Italia è una presenza necessaria perché fanno lavori che gli italiani non vogliono più fare. Secondo Davide Galli, presidente di Confartigianato Imprese Varese, bisogna sfatare un luogo comune: gli stranieri non sono qui per rubarci il lavoro. L’associazione di viale Milano ha dedicato a questo tema un docufilm dal titolo “Gli stranieri e le pmi“, un viaggio interessante in una realtà cosmopolita che rappresenta una nuova occasione di sviluppo per il territorio. Sono infatti oltre 6500 le imprese, per lo più nel settore dei servizi, fondate da cittadini stranieri residenti nel Varesotto.

La funicolare, questo Natale, mancherà, è indubbio. Con la pensione, avvenuta il primo dicembre, dello storico autista Augusto Dotti, il mezzo di trasporto più romantico e suggestivo per il borgo montano di Varese sede Unesco è scivolato, a partire dal 4 dicembre, verso una sospensione tecnica di cui non è chiara la fine. Per ridurre il disagio, in alcuni dei principali giorni festivi del periodo natalizio il Comune di Varese – in collaborazione con l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale – ha predisposto un potenziamento del servizio autobus per il Sacro Monte. Domenica 26 dicembre, domenica 2 gennaio, giovedì 6 e domenica 9 gennaio sarà dunque in funzione un autobus che collegherà Masnago (piazzale dello Stadio) alla cima del Sacro Monte (piazzale Pogliaghi),

A Gallarate torna l’albero dei bambini, con i nomi dei nuovi nati nell’arco dell’anno: quest’anno sono 340 i nomi che vanno a decorare l’abete, installato in piazzetta Ponti, appena ai margini della zona pedonale. «Per il secondo anno ho fatto l’albero bimbi, un messaggio di speranza: in questo periodo comunque difficile, ci sono anche cose belle, come la nascita di nuovi gallaratesi» ha detto l’assessore Claudia Mazzetti, che l’aveva già allestito l’anno scorso di fianco al municipio.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify