Nuova critica di Fratelli d’Italia alla Giunta Zorzo: “Il Comune di Albizzate trascura i parcheggi disabili”

«Più che un parcheggio un trapezio isoscele, forse scaleno. Dimensioni irregolari e strisce sbiadite, è chiaro che i parcheggi destinati ai diversamente abili non sono tra le priorità della rinnovata Giunta Comunale di Albizzate». L’ex candidato consigliere della lista Zorzo ed esponente locale di Fratelli d’Italia Antonio Cirillo, risultato tra i non eletti, sferra una nuova critica all’operato dell’amministrazione comunale concentrandosi questa volta sui parcheggi nell’area della scuola materna di via Parini.

«La segnaletica orizzontale oramai consumata, a differenza delle strisce bianche più recenti, dimostra come il restyling dei parcheggi per disabili non sia di stretto interesse dell’amministrazione comunale – scrive Cirillo in un comunicato stampa nel quale annuncia -. Un’amministrazione di valore deve affiancare alle grandi opere l’attenzione verso le fasce più fragili. Abbiamo depositato oggi in Comune una richiesta di sollecito per la valutazione della regolarità di tutti gli stalli per diversamente abili sul territorio di Albizzate e sul numero e sul corretto posizionamento degli stessi».

Non è la prima volta che il partito di Giorgia Meloni, tecnicamente parte della coalizione che ha portate all’elezione del sindaco Mirko Zorzo, entra in collisione con la stessa maggioranza. Lo scorso ottobre dal circolo locale di Fratelli d’Italia era arrivata una dura presa di posizione contro il “mancato rispetto degli accordi provinciali da parte della Lega” in merito alla composizione della giunta albizzatese (al quale aveva risposto il sindaco).