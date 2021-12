Nuova rete fognaria in via Vetta d’Italia a Varese

Sono in partenza le opere per la realizzazione della rete fognaria in via Vetta d’Italia a Varese. Un nuovo intervento che, grazie alla collaborazione tra il Comune di Varese e Alfa, permetterà di dotare finalmente le abitazioni di un’infrastruttura essenziale per lo sviluppo sostenibile del territorio.

I lavori sono divisi in due fasi, per facilitare l’avanzamento delle opere con cantieri meno impattanti: dal 3 gennaio al 5 febbraio 2022 l’intervento interesserà il tratto compreso tra via Landro e l’intersezione con via Trafoi, con la chiusura al traffico dalle 8.30 alle 17.30.

Seguirà poi una seconda fase, con i lavori che si spostano nel tratto che va dall’intersezione con via Trafoi sino al termine del territorio comunale, al confine con la frazione Dovese del Comune di Arcisate: in questo tratto è prevista la chiusura 0 – 24, a partire dal 24 gennaio fino al 22 luglio 2022. Per i residenti sarà garantito il transito assistito in massima sicurezza compatibilmente con l’avanzamento dello scavo.

«Dopo Cascina Mentasti e via Postumia, proseguono i lavori per allacciare alla rete fognaria un’altra zona cittadina tuttora sprovvista – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati –. Un intervento importante per dotare una zona popolosa di un sistema adeguato ed efficace di gestione degli scarichi, per consentire la tutela della risorsa idrica e dell’ambiente».