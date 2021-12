Nuovi guai giudiziari per Massimo Ferrero. Cinque anni fa la condanna per il crac Livingston a Busto

Distrazione di fondi a società decotte. Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza a Milano questa mattina in seguito ad un’inchiesta della Procura di Paola (provincia di Cosenza) per bancarotta fraudolenta insieme ad altre 5 persone (tra le quali due figli ai domiciliari) in merito alla liquidazione di alcune società del settore turistico.

L’imprenditore, presidente della Sampdoria, non è nuovo ad accuse di questo genere e già nel 2016 era stato condannato dal Tribunale di Busto Arsizio a 1 anno e 20 mesi di carcere per il fallimento della compagnia aerea Livingston con un buco da 40 milioni di euro, 9 dei quali distratti dallo stesso Ferrero che poi ha risarcito con un milione di euro.

Ferrero è indagato anche dalla Procura di Padova per lo stesso tipo di reato, relativamente ad un’altra società e anche la principale holding del gruppo non se la sta passando benissimo con la richiesta di concordato preventivo. Sul versante calcistico, infine, c’è un’indagine anche a Roma sulla vendita del giocatore Obiang al West Ham. Proprio nelle ultime settimane il patron blucerchiato aveva anche annunciato di voler vendere la società sportiva ligure.