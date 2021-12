“Oggi attestati di stima, presto riconoscimenti concreti”: a dieci dipendenti le benemerenze del Molina

Dopo quella celebrata l’anno scorso ad ottobre scorso in salone Estense, è ritornata alla fondazione Molina la cerimonia delle benemerenze dedicata ai dipendenti con la maggiore anzianità di servizio: quest’anno destinata a dieci di loro, con una “fedeltà” all’Istituto dai 30 ai 35 anni.

La cerimonia si è svolta nell’aula arancione della fondazione Martedì 14 dicembre alle 16: presenti il Presidente Carlo Maria Castelletti, e i due componenti del CDA Fernando Fasolo e Barbara Cirivello e i principali dirigenti della struttura.

“NON SIAMO ANCORA IN ATTIVO, MA STIAMO GIA’ PENSANDO AL PREMIO DI PRODUZIONE”

«Grazie di cuore per quello che avete fatto, ma soprattutto per quello che farete» ha detto il presidente Castelletti, aggiungendo una parte del ringraziamento molto attesa dai dipendenti «Il CDA intende investire nel futuro, e stiamo lavorando affinché per il personale la gratificazione non sia solo di stima ama anche economico. Un impegno che mi prendo personalmente e potrebbe concretizzarsi già con i prossimi premi di produzione, che l’anno scorso non siamo riusciti a distribuire ma quest’anno, anche se probabilmente non saremo ancora in attivo, cercheremo di erogare ugualmente. Negli anni scorsi la priorità era non perdere nessuno e non mettere nessuno in cassa integrazione».

Una decisione presa: «Nell’ottica della sostenibilità economica, ma per pensare al futuro della Fondazione oltre questa crisi» ha aggiunto Barbara Cirivello.

UNA CASA DEL SOLLIEVO AL MOLINA, E AMBULATORI PER LA TERAPIA DEL DOLORE

«Sto pensando inoltre a realizzare al Molina una Casa del Sollievo per i residenti terminali, in una palazzina che abbia anche una architettura di valore e ospiti circa 10-15 posti letto, ma che abbia anche degli ambulatori di teraia del dolore» ha continuato il presidente del CDA, la cui proposta è stata subito raccolta dal vicepresidente Fasolo: «Caro Carlo, ti sei lanciato nel sogno che noi stiamo in silenzio perseguendo da tre anni, quindi non possiamo che raccogliere il tuo entusiasmo» ha commentato.

Tra le proposte legate alla terapia del dolore, e del disagio psicologico, c’è anche un ambulatorio che curi il burn out da Covid, non solo per pazienti e parenti, ma anche per i dipendenti interni.

I DIECI PREMIATI

I dieci premiati con l’attestato di benemerenza sono stati: Paola Zanzi, assistente sociale, con 35 anni di lavoro; Egidio Calitri, manutentore, con 34 anni di servizio; Paola Barigazzi, coordinatore infermieristico, 30 anni di servizio; Anna Maria Pirinu, Asa, 30 anni di servizio; Antonella Ortelli, portineria, 30 anni di servizio; Michela Vaccaro, trasporti, 30 anni di servizio; Anna Maria Achenza, Asa, 30 anni di servizio; Cinzia Daniela Gornati, servizio lavanderia, 30 anni di servizio; Emanuela De Bortoli, Asa, 30 anni di servizio; Patrizio Leonardi, coordinatore della manutenzione, 30 anni di servizio.