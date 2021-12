“Oh-Oh-Oh”, Luino diventa incantata: in arrivo un magico Natale

In arrivo un Natale luinese tutto da ricordare e gustare, tra dolci e vin brulè, che profuma di gentilezza e collaborazione.

Tante le iniziative in programma pronte a coinvolgere grandi e piccini, a scaldare cuori e far vivere emozioni. Quest’anno la cittadina lacustre, oltre a donare luce e suggestioni con le sue luminarie, riacquista spirito di iniziativa e di collaborazione, tra il Comune, Ascom e i commercianti, grazie ai quali il Natale a Luino si colora di un nonsoché di ancora più magico.

Gli “Amici della Via Veneto” vi aspettano domenica 12 dicembre e domenica 19 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, nella corte della Pasticceria Dolce Smeraldo per assaporare la magia delle feste in compagnia di Babbo Natale e il suo elfo, di musica dal vivo, vin brulè, bombardino, dolci e tanta allegria. Domenica 19, inoltre, nel pomeriggio ci saranno i volontari di Croce Rossa-Comitato di Luino e valli per truccare i bambini. Organizzano l’iniziativa: Sapori di Calabria, Panificio Luinese, Primadonna, 14 gradi Vineria, Erbolario, Afrodite, Gioielleria Gallotti, Bardo’s caffè, SoloAffitti-Vivi 33, Pasticceria Dolce Smeraldo e Nail Salon & Beauty.

Per il 12 e 19 dicembre le sorprese però non finiscono qui. Domenica 12 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 c’è in programma un altro momento conviviale presso Piazza Risorgimento: intrattenimento, musica, vin brulè e cioccolata calda a cura di “Castelli Calzature Pelletteria” e “Caffè Vanilla“. E ancora, sempre domenica 12 dicembre, in occasione delle installazione lunari di Via Cavallotti, “MoonLights Christmas”, “The Blend Post Bistro & Al Cantinone” offriranno caffè e una fetta di torta artigianale. Per domenica 19 dicembre, invece, presso il Parco Ferrini e Piazza Garibaldi dalle ore 15:00 alle ore 17:00, “Pallino & Pallina” terranno spettacoli di magia e bolle di sapone giganti.

Dall’8 dicembre al 9 gennaio a Palazzo Verbania ci sarà la mostra “Fantastici mondi” a cura di Silvano Premoselli e, a grande sorpresa, nel fine settimana dal 10 al 12 dicembre e dal 17 al 19 dicembre, dalle 9:00 alle 20:00, arrivano in Piazza Garibaldi dei mercatini con prodotti locali e di artigianato, più precisamente una mostra-mercato che prende il nome di “Degustando l’Italia”. Per concludere in bellezza questo periodo festivo, nel pomeriggio di giovedì 6 gennaio dalle 14:00 circa, arriva “La Befana a Vapore” per due eventi speciali dedicati ai bambini: uno spettacolo a cura di Max e Luciana nel Salone Doganale della Stazione Ferroviaria FS e l’arrivo, organizzato da AVIS Comunale Luino e Associazione Verbano Express, della Befana sul treno a vapore per consegnare le calze ai bimbi.