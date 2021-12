Openjobmetis e Tim insieme per raccogliere la sfida del PNRR

La formazione digitale da oggi ha un nuovo punto di riferimento. Si chiama Human & Technology Hub ed è l’opportunità offerta a chi vuole acquisire o perfezionare le competenze in innovazione tecnologica per vincere la sfida della trasformazione digitale in Italia.

Openjobmetis, prima e unica Agenzia per il Lavoro italiana quotata in Borsa, insieme a TIM, Gruppo leader nel settore ICT, e Comau, società del Gruppo Stellantis leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati per l’automazione industriale, presenta questa importante iniziativa rivolta ai cittadini inoccupati e dedicata all’innalzamento delle loro competenze tecnologiche.

Oltre 2700 ore di formazione articolate in due corsi specialistici che si svolgeranno da gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024 per un totale di 11 edizioni in tutta Italia. In linea con gli obiettivi della Missione 1 del PNRR, “modernizzare in chiave digitale le infrastrutture di comunicazione del Paese, così nella PA come nel sistema produttivo”, Human & Technology Hub risponde con un’azione rapida ed efficace di diffusione delle competenze digitali, fondamentali per favorire gli investimenti e raggiungere gli obiettivi di innovazione.

Il nuovo Hub raccoglie le eccellenze dei tre player che l’hanno promosso: la capacità di Openjobmetis di recruitment e la sua conoscenza profonda del mercato del lavoro e delle esigenze di formazione, l’esperienza di TIM nel portare il digitale nella quotidianità delle persone, nei processi aziendali e nelle imprese; la competenza di Comau nel disegnare e sviluppare le soluzioni tecnologiche più innovative per rispondere alle sfide dell’Industria 4.0.

Il primo corso “Esperto 4.0 di soluzioni ICT”, le cui edizioni sono pianificate tra gennaio 2022 e dicembre 2024, vedranno impegnati professionisti TIM che porteranno in aula la propria esperienza. Da aprile 2022 al via anche il percorso “Programmatore 4.0 di sistemi automatizzati”, affidato a Comau. Per entrambi i corsi sono previsti 7 moduli didattici per un totale di 248 ore di formazione, che comprendono anche attività laboratoriali. Per tale iniziativa Tim, Comau e Openjobmetis hanno scelto BEUP Information Communication Technology S.r.l. quale ente attuatore e formatore. I corsi sono finanziati da Forma.Temp e si rivolgono a persone attualmente disoccupate.

Tutte le informazioni sui corsi e sull’attività formativa di Human & Technology Hub sono disponibili su www.openjobmetis.it – www.tim.it – www.comau.com/it e www.beupict.it.