Ore di attesa per un test molecolare a Gorla Maggiore, viabilità in tilt attorno al centro tamponi

Disagi al centro tamponi di Gorla Maggiore dove da questa mattina, venerdì 24 dicembre, si sono formate code di auto che stanno mandando in tilt la viabilità di tutta la zona. Via Giovanni XXIII, via San Francesco e via don Zerbi sono off limits anche ai residenti a causa della lunga colonna di auto che si è formata per il punto tamponi drive through.

«Siamo in campo tutti per garantire un servizio importante ma è evidente che possiamo arrivare fino ad un certo punto. Oggi la situazione è fuori controllo, non per colpa nostra ma per l’esplosione dei contagi» – commenta il sindaco di Gorla Maggiore, Pietro Zappamiglio che ha messo in campo Polizia Locale, Protezione Civile e adesso sta interessando anche il comando dei Carabinieri perchè metta a disposizione uomini per gestire una situazione esplosa in queste ultime ore: «Evidentemente qualcosa non sta funzionando a livello di Ats perchè ho saputo che molti utenti sono stati dirottati sul centro tamponi di Gorla».

Fino a ieri la situazione era abbastanza gestibile e, nonostante ormai l’aumento di richieste di test sia in crescita già da qualche settimana, i volontari sul posto sono riusciti ad evitare disagi. Una lettrice di Lonate Pozzolo ci ha scritto lamentando il fatto che le attese raggiungono le tre ore, nonostante tutti siano lì con un appuntamento.

La Direzione sociosanitaria dell’ASST Valle Olona (che non gestisce il sistema di prenotazione), in costante contatto con l’Amministrazione comunale e la Protezione civile, è a conoscenza del problema e assicura che tutti gli operatori sul posto stanno lavorano a pieno regime, per cercare di ridurre i disagi e soprattutto per effettuare a tutti il test.