Ormenuove è pronto a partire, il nuovo progetto per minori e famiglie in difficoltà a Busto Arsizio

Non poteva avere un nome più azzeccato il progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Ormenuove offre servizi integrati di protezione e cura per minori e famiglie.

A lanciarlo tre cooperative sociali, CTA onlus, Davide onlus, Eva Onlus, in rete con il Comune di Busto Arsizio dove sono presenti da anni. Qui svolgono attività di tutela minori e antiviolenza, percorsi psicoterapeutici e psicologici di sostegno alle famiglie, interventi educativi e formativi nelle scuole e sul territorio.

L’impresa sociale Con i Bambini è una società senza scopo di lucro costituita il 15 giugno 2016 per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, previsti dal Protocollo d’Intesa stipulato il 29 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente di Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria (in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208). L’impresa sociale è interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud.

I progetti approvati, sostenuti con un contribuito di oltre 335,4 milioni di euro, coinvolgono mezzo milione di bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie. Attraverso i progetti sono state messe in rete oltre 7.150 organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati rafforzando le “comunità educanti” dei territori. Il racconto delle esperienze avviate è disponibile sul sito www.percorsiconibambini.it. Un progetto multidisciplinare e innovativo che cerca di dare risposte al fenomeno della povertà educativa minorile.

«Ci sentiamo responsabili della crescita e dell’educazione dei minori e delle loro famiglie, soprattutto laddove esistono situazioni di maltrattamento, violenza e traumi che richiedano interventi specialistici, multidisciplinari ed efficaci. L’incontro con la fondazione Con i Bambini non poteva che dar vita ad una bella collaborazione. Ci siamo lanciati in questo progetto con solide esperienze alle spalle e un’approfondita conoscenza dei bisogni e del territorio. Abbiamo condiviso pensieri, obiettivi, attenzioni e sensibilità verso i bambini e le famiglie alle quali intendiamo rivolgerci. E adesso ci apprestiamo a dare concretamente il via a Ormenuove».

Il progetto Ormenuove

Si tratta di un progetto quadriennale che prevede l’apertura di un centro valutativo integrato in grado di individuare precocemente le situazioni a rischio e di predisporre progetti educativi adeguati per ogni minore e la sua famiglia. Presso il centro sarà attivo un servizio di presa in carico per situazioni di maltrattamenti conclamate, con progetti psico-educativi rivolti all’intero nucleo familiare. Sono, inoltre, previste attività di sensibilizzazione scolastica e di formazione rivolte a docenti e operatori dei servizi sociosanitari. E’ inoltre prevista la creazione di tavoli di regia con gli attori della comunità educante per l’elaborazione di protocolli condivisi di segnalazione e protezione. I destinatari diretti saranno circa 200 nuclei familiari.

I protagonisti

Il progetto è coordinato dalla dott.ssa Sara Pietrobon, psicologa e psicoterapeuta di CTA, capofila del progetto. Referente della cooperativa Davide Onlus è la dott.ssa Beatrice Masci, pedagogista. Referente della cooperativa Eva onlus è la dott.ssa Cinzia Di Pilla, assistente sociale. Per il comune di Busto Arsizio la referente è la dott.ssa Sandra Crespi, assistente sociale.

«Abbiamo scelto di condividere strumenti, idee e buone pratiche per raggiungere l’obiettivo comune di migliorare le condizioni di vita di bambini e ragazzi, che non consideriamo i destinatari dei servizi, ma i veri protagonisti delle iniziative programmate e attivate» – spiegano.

Dove trovarli

Ormenuove si trova a Busto Arsizio (VA), in via Marconi 10. Il numero di telefono è 0331 292668, l’indirizzo mail è centro.ormenuove@gmail.com

Percorsi da raccontare

Sulla piattaforma web Percorsi con i bambini, messa a disposizione dalla Fondazione Con i Bambini, abbiamo iniziato a condividere il nostro impegno con le altre realtà che lavorano in tutta Italia e che sentiamo idealmente al nostro fianco, coinvolti nella crescita e nell’educazione dei minori. Soprattutto vorremmo raccontare le storie dei tanti nuclei familiari che incontreremo,

bambini e ragazzi feriti, e le loro famiglie, con cui inizieremo percorsi di ORMENUOVE, che li portino a intraprendere quei cambiamenti necessari per ritrovare il benessere di tutti i membri della famiglia.

Attraverso Ormenuove si persegue l’obiettivo di costruire legami e strade che percorreremo, crescendo insieme – a tratti accompagnando, a tratti guidando, a tratti seguendo – rimanendo sempre riferimenti disponibili nel tempo anche una volta che le famiglie abbiano trovato “la via dello star bene”.