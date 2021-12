“Ospedali e case di comunità collocati senza tener conto delle esigenze del territorio”

«Ospedali e case di comunità collocati senza tenere conto delle esigenze del territorio, senza una programmazione seria e senza coinvolgere i sindaci». È questo il giudizio del gruppo regionale del Pd il giorno dopo la pubblicazione della delibera della giunta regionale con la quale vengono definite le localizzazioni delle strutture richieste dal PNRR per potenziare la sanità territoriale.

«Come temevamo la Regione di Fontana e Moratti ha dimostrato ancora una volta di non credere davvero al potenziamento della medicina territoriale – spiega il capo delegazione PD in commissione sanità Samuele Astuti -. Hanno semplicemente fatto una mappa di locali a disposizione, già destinati alla sanità, e si apprestano a metterci dentro case e ospedali di comunità senza alcuna valutazione approfondita della densità demografica e della valutazione dei bisogni. Le ricadute sono prevedibili: nell’asst Valle Olona vengono previsti due ospedali di comunità e sono entrambi nel comune di Somma Lombardo, dove c’è già un ospedale che avrebbe bisogno di essere potenziato, cosa che evidentemente non avverrà. Molti sono i territori lombardi in cui i sindaci non sono stati coinvolti e si sono visti calare le decisioni dall’alto, come sempre. Ancora una volta si è partiti con il piede sbagliato. Chiediamo che Moratti risenta i sindaci e faccia una programmazione vera e con criteri oggettivi, visto che le risorse, grazie al PNRR, ci sono»