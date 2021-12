Paga con il bancomat il biglietto per il bus e gli bloccano 10 euro

Un lettore di Varesenews ha segnalato al giornale quanto gli è accaduto dopo aver pagato con il bancomat un biglietto di 1,40 euro per prendere un pullman dell’azienda di trasporto urbano di Varese. «Tutto molto tecnologico, peccato che in tempo reale mi arrivava la comunicazione dalla banca di un addebito di 10 euro per il pagamento del biglietto che dovrebbe essere di 1.40 euro. Inutile chiedere spiegazioni al conducente».

Al viaggiatore non rimaneva altro che andare alla biglietteria dell’azienda a chiedere lumi circa l’accaduto. E così ha fatto. Ecco la risposta ottenuta: «Il sistema è così, vengono bloccati 10 euro ad ogni emissione di biglietto in attesa che vengano fatti i controlli, poi potrà essere rimborsata la differenza. Sono allibito; controlli di cosa? Mi bloccano 10 euro per ogni biglietto per avere 1.40? A fronte di che dubbio?Se questa è l’ applicazione delle nuove tecnologie ( sempre a favore delle aziende con cui nulla si può fare) stiamone alla larga».