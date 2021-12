Pagamento delle cartelle: si va verso la proroga di 180 giorni

È stato depositato un emendamento alla manovra di bilancio per la proroga dei termini del pagamento delle cartelle notificate dal primo gennaio al 31 marzo 2022 per 180 giorni, anziché di 90 giorni. L’emendamento, che è stato presentato in commissione Bilancio al Senato, darebbe sollievo a chi è in difficoltà finanziarie, in quanto permetterà ai contribuenti di pagare a settembre le cartelle in arrivo a gennaio e con scadenza a marzo. (Fonte Ansa)