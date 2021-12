Palazzo Lombardia si agghinda a festa: ecco tutte le iniziative del Natale

In massima sicurezza e nel pieno rispetto delle normative Covid, Regione Lombardia organizza un programma di iniziative in occasione delle feste natalizie. L’inaugurazione delle attività si svolgerà domani, giovedì 2 dicembre alle ore 17.30, alla presenza del presidente Attilio Fontana e degli assessori della Giunta.

Le attività in programma animeranno Palazzo Lombardia fino al 9 gennaio, con la pista di ghiaccio che rimarrà aperta fino al 16 gennaio.

Nell’ambito del calendario di eventi ‘Il Natale brilla a Palazzo Lombardia’, la piazza Città di Lombardia sarà illuminata a festa con un progetto dedicato di illuminotecnica. E ospiterà, grazie alla collaborazione di Ersaf, diversi abeti, pini e decorazioni, per ricreare un vero e proprio bosco lombardo, diventando un villaggio di Natale per bambini e famiglie.

Inoltre sarà allestito in piazza un corner informativo per la distribuzione di vario materiale su rifugi, itinerari montani, iniziative correlate e… tante sorprese. Nei giorni 4/11/18 dicembre e 8 gennaio, dalle ore 11.00 alle ore 18.00. Tutte le attività sono fruibili solo dietro presentazione di green pass.

In particolare sono previsti:

– Una ‘Pista di pattinaggio sul ghiaccio’.

La pista 02ICE, organizzata dalla Società Sportiva Dilettanti ‘Sportivamente’, in collaborazione con Regione Lombardia, sarà aperta al pubblico dal 3 dicembre al 16 gennaio. Intorno alla pista di pattinaggio, come di consueto, saranno allestiti alcuni container per noleggiare i pattini, offrire ai cittadini un punto di ristoro e incontro e un temporary shop.

– ‘Il Giocattolo sospeso’. L’iniziativa si svolge in collaborazione con Assogiocattoli, Croce Rossa Italiana – Comitato regionale Lombardia, Lilt Milano Monza Brianza APS e Parco Nazionale dello Stelvio e prevede la raccolta di giocattoli nuovi, che le famiglie potranno consegnare ai volontari presso il punto di raccolta, partirà sabato 4 e proseguirà domenica 5 e nei week end 11-12 e 18-19 dicembre dalle 11.00 alle 19.00 presso l’Auditorium Testori. Per ogni donazione Regione Lombardia offrirà un ingresso alla pista di pattinaggio scontato del 50%.

L’iniziativa sarà promossa da Regione Lombardia sui propri canali e da Assogiocattoli presso i punti vendita aderenti attraverso la formula ‘Giocattolo sospeso’, acquistato con lo scopo di essere donato e consegnato presso la sede di Regione Lombardia. Croce Rossa Italiana e Lilt (Lega italiana lotta Tumori) provvederanno poi alla distribuzione nei reparti pediatrici, case famiglie e associazioni di tutti i giocattoli raccolti con l’attività di charity.

– Il ‘Natale della cultura’ dal 21 al 23 dicembre. Il 21 dicembre andrà in scena lo spettacolo ‘Omaggio a Roberto Brivio’ (ore 20.30); il 22 dicembre sarà la volta dello spettacolo Duperdu ‘Lombardia Chantant’ (ore 18.30); il 23 dicembre si svolgerà il Concerto di Natale dell’Orchestra ‘I Pomeriggi Musicali’ (ore 18.30).

Tutti gli spettacoli saranno aperti al pubblico e gratuiti fino ad esaurimento posti. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato e dalla Direzione Autonomia e Cultura.

– La mostra ‘Presepi dal mondo’. Nello spazio espositivo di IsolaSET (Spazio Esposizioni Temporanee) e in alcuni nuclei d’ingresso di Palazzo Lombardia, verrà ospitata la mostra dei presepi etnici di tutto il mondo, provenienti dal Museo delle Missioni Estere dei Frati Cappuccini missionari di Piazza Cimitero Maggiore. Saranno esposti molti presepi che potranno essere visitabili gratuitamente dal 3 dicembre all’8 gennaio, dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle 19.00.

Nello specifico si tratta di 20 presepi che rappresentano differenti e suggestive culture dai Continenti. Oltre a 14 vetrinette che offrono piccoli presepi provenienti da altre varie parti del mondo. Nel corridoio centrale, poi, 3 diorami illustreranno con particolare minuzia delle scene bibliche sulla Natività. Un presepe particolarmente scenografico sarà inoltre allestito sul piano dove ha sede l’ufficio di Presidenza e per il pubblico è visitabile un presepe tradizionale presso l’Auditorium Testori. Lungo i corridoi dell’IsolaSET, 5 pannelli ricchi di immagini, raccontano infine l’operato dei Missionari Cappuccini lombardi nei Paesi più poveri.

– La rassegna cinematografica di animazione Auditorium Testori ‘Cinema Testori – Grandi film per piccoli intenditori’.

L’Auditorium Testori ospiterà una rassegna cinematografica di animazione, aperta a tutti e gratuita, dove saranno proposti, dalle 15.30, titoli dedicati al Natale.

Nel dettaglio:

– Sabato 4 dicembre – ‘Christmas Carol’

– Domenica 5 dicembre – ‘Nightmare Before Christmas’

– Sabato 11 dicembre – ‘Polar Express’

– Domenica 12 dicembre – ‘Il Figlio Di Babbo Natale’

– Sabato 18 dicembre – ‘La Bella E La Bestia – Un Magico Natale’

– Domenica 19 dicembre – ‘Le 5 Leggende’

– Sabato 8 gennaio – ‘Frozen’

– Domenica 9 gennaio – ore 15.30 – ‘L’era Glaciale’

Le proiezioni saranno aperte al pubblico, gratuite e fino a esaurimento posti.

– Eventi di Sensibilizzazione e banchetti di beneficenza.

In piazza saranno inoltre ospitate diverse associazioni che effettueranno delle raccolte fondi per finanziare la ricerca e le proprie attività:

– Il 2 dicembre AIL – Associazione Italiana contro le leucemie e linfomi e mielomi – Stelle di Natale 2021 – raccolta fondi a favore della ricerca (Piazza Città di Lombardia)

– Il 18 e 19 dicembre ‘Azione contro la fame’ – l’organizzazione umanitaria internazionale da 40 anni leader nella lotta contro le cause e le conseguenze della fame.