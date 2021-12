Pallamano: sabato il Cassano Magnago in trasferta a Fasano contro la capolista

Un match difficile attende gli amaranto della pallamano Cassano Magnago, sabato 4 dicembre: alle 16.30 giocheranno contro la capolista Junior Fasano, che in dieci giornate di campionato di serie A1 non ha ancora subito una sconfitta.

I pugliesi guidati da coach Francesco Ancona, con 17 punti, sono primi in classifica seguiti da Brixen e Conversano, rispettivamente con 14 e 13 punti: i cassanesi dovranno scendere in campo con grinta ed entusiasmo per cercare di raggiungere la Coppa Italia, dando una grande prova di forza così come è stato fatto contro Teamnetwork Albatro.

La partita è apertissima ma al Cassano rimangono due partite prima dello stop natalizio e la fine del girone di andata e non sono ammessi passi falsi.

LE “ALTRE” SQUADRE CASSANESI

Giornata di trasferta anche per la A1 femminile, contro le Guerriere di Malo: l’appuntamento è per sabato 4 dicembre, ore 18. Le lombarde, con 6 punti, sono dietro Brixen (15 punti), Salerno e Mestrino (14), Casalgrande Padana e Pontinia (10), Padova ed Erice (7).

Alla stessa ora la squadra maschile di serie B giocherà contro Valpelice; mentre l’A2 maschile sarà a giocare contro Arcobaleno (alle 20.30).

Domenica 5 dicembre altri tre match: il primo per la squadra A2 femminile contro Ferrarin (alle 11), poi sarà la volta delle giovanili (alle 11 la squadra Under 15 contro Cologne, alle 17 l’Under17 ospiterà Cologne al palazzetto Tacca).

CASSANO MAGNAGO VS FASANO

Carlo Sperti e Simon Hjortenbo sono le new entry della squadra pugliese per la stagione 2021-2022. Il primo, ala destra classe 1995, è cresciuto nelle giovanili del Conversano: sin da giovanissimo ha indossato le maglie del Carpi, del Käerjeng in Lussemburgo, del Molteno e della nazionale, dimostrandosi sempre tra i migliori nel suo ruolo. Il jolly svedese Hjortenbo, classe 1998, è sia terzino sia centrale e arriva Hammarby IF, club storico di Stoccolma appena promosso nel massimo campionato.

Davide Kolec dovrà ancora fare a meno di Bozidar Nikocevic: l’atleta montenegrino si è infortunato nel match contro Sparer-Eppan e dovrà essere operato al crociato. Rimane l’incognita Sasa Milanovic, rimessosi in forma dopo l’infortunio contro gli altoatesini, ma che in campo contro i siracusani si è fatto nuovamente male. «Noi abbiamo come primo obiettivo quello di crescere – ha commentato l’allenatore – Andiamo lì per giocare contro una squadra forte come Fasano, ed è una grandissima esperienza. Quest’anno Fasano sta giocando veramente bene, è prima in classifica, quindi noi non possiamo perdere niente, solo guadagnare. Ovviamente dobbiamo andare con la giusta mentalità».

L’UNDICESIMA DI CAMPIONATO

L’undicesima giornata di campionato A1 maschile avrà inizio alle 15.30, con il match Bozen-Raimond Sassari; alle 19 si sfideranno Trieste-Carpi, Sparer Eppan-Conversano e Alperia Merano-Brixen. La giornata si concluderà alle 20, con Pressano-Secchia Rubiera.