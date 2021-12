Panettoni, mostre, presepi: tutti gli appuntamenti AVSI per raccogliere fondi a Varese

La Campagna Tende AVSI quest’anno sosterrà progetti in Haiti, Uganda, America latina (Brasile, Ecuador, Messico), Libano, Italia

Queste le iniziative a Varese:

Spazio Info Point della Camera di Commercio a Varese p.zza Monte Grappa: 7-8-9 dicembre dalle ore 15,30 alle ore 19.30 mostra multimediale sui progetti in corso, aperta al pubblico.

7 dicembre Alle ore 18.30 collegamento in diretta con volontari AVSI ad Haiti

8 dicembre Alle ore 18.30 collegamento in diretta con volontari AVSI in Libano

Presso Sala Campiotti Camera di Commercio

9 dicembre ore 21 incontro con Matteo Severgnini direttore della scuola Giussani di Kampala (Uganda)

Negozio di Presepi in collaborazione con Banco di Solidarietà Nonsolopane , che venderà le marmellate, dall’8 al 23 dicembre tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 in Via Donizetti 1.

Vendita Panettoni da 1KG 22 euro, da 1⁄2 Kg 12 euro. Panettoni industriali: da 750gr. 7 euro, prenotabili al n.333 2306999 o al n. 338 7575584

Presepe Vivente nel pomeriggio del 23 dicembre in Piazza San Vittore e zone limitrofe.