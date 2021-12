Pareggio senza reti per il Varese a Saluzzo, Ezio Rossi: “Siamo delusi”

Al termine della gara pareggiata 0-0 a Saluzzo, il mister del Varese Ezio Rossi non nasconde un po’ di malumore: «Siamo delusi: volevamo vincere e non ci siamo riusciti. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata e che loro l’avrebbero interpretata in questo modo difendendosi e perdendo tempo, ma è giusto per chi deve salvarsi. Nel primo tempo secondo me c’era un rigore su Di Renzo che poteva cambiare la gara. La squadra ha provato a vincere in tutte le maniere e non ho nulla da appuntare. Nella ripresa abbiamo preso il palo con Tosi e avuto una buona occasione con Pastore nella nebbia. Non abbiamo costruito tanto, ma tre o quattro».

«Nel primo tempo potevamo fare meglio – prosegue l’allenatore biancorosso – ma ci sta quando trovi una squadra chiusa così. Non siamo mai riusciti a saltare l’uomo, il giropalla è stato macchinoso. Serviva l’episodio ma non li abbiamo sfruttati. Nel finale non si vedeva più nulla ma la squadra ci ha provato comunque. Dispiace perché la squadra ci ha messo anima e cuore».

«Il Novara continua a vincere ma noi non molleremo – commenta il mister guardando alla classifica -. Se alla fine le vinceranno tutte gli batteremo le mani. Pareggiare contro l’ultima in classifica evidenzia i lati negativi ma questo Varese in questi due mesi sta facendo un filotto di risultati utili, siamo utili e stiamo facendo bene. Andiamo avanti, oggi siamo tutti incavolatima quando riprendiamo bisognerà esprimere positività».