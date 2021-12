È partita la campagna vaccinale per i bambini: oltre 5700 le prenotazioni in 4 giorni

Erano 5734 le prenotazioni arrivate al portale di Poste fino a questa mattina per i vaccini nella fascia 5 – 11 anni. Il picco di richieste c’è stato domenica, giorno di apertura, con 2188 domande, scese a 1437 lunedì e a 1003 martedì scorsi. Si sono aperti alle 13 di oggi, giovedì 16 dicembre, gli hub vaccinali dedicati dalle due ASST Sette Laghi e Valle Olona per i bambini, l’ultima fascia di popolazione coinvolta nella campagna vaccinale.

Nel centro allestito all’ospedale di Varese nel Padiglione Santa Maria si sono prenotati oltre 2600 bambini mentre all’hub di Malpensafiere gestito dalla Valle Olona sono in agenda 3116 appuntamenti. La platea dei minori di questa fascia nel territorio gestito da Ats Insubria è di circa 90.000 bambini ma il target che Regione Lombardia vuole raggiungere entro la metà di gennaio è del 50%.

Ad attendere i piccoli da vaccinare al Padiglione Santa Maria a Varese c’erano i volontari della Fondazione Il Ponte del Sorriso con il patentino dello “scudo Magicovid” consegnato dopo la somministrazione del vaccino. All’accoglienza anche de I Colori del Sorriso, i Supereroi di Cuorieroi per Bambini Eroi e l’Associazione Volontari Ospedalieri AVO.

C’è anche la possibilità di farsi una fotografia con lo scudo come ricordo di questa “epica” giornata di lotta alla pandemia.

178 i bambini attesi oggi al Circolo e 200 al centro di Malpensafiere dove è stata predisposta la sala Caproni al primo piano, in un ambiente dedicato che ha visto la presenza dei clown dei Colori del Sorriso.

La campagna vaccinale nei due centri durante la settimana prevede solo appuntamenti pomeridiani dalle 13 alle 21 mentre nei weekend gli orari sono dalle 8 alle 20 per tu totale di 500 bambini in ciascun centro. Oltre ai pediatri delle due aziende ospedaliere hanno dato la disponibilità di vaccinare una cinquantina di pediatri di libera scelta.

Sono invece arrivate a quota 371.000 le prenotazioni per le terze dosi fatte da parte dei varesini. Tra fine novembre e metà dicembre erano arrivate 118.006 prenotazioni della terza dose, 7855 appuntamenti per la seconda dose e 4087 per la prima dose.

Per venire incontro alla crescente richiesta di dosi booster, è stata ampliata la capacità vaccinale delle due aziende ospedaliere che da questa settimana e fino a fine anno aumenteranno di 200.000 gli slot a disposizione.