Pasin: “Chi ha dato la delega al Parco del Ticino di discutere di compensazioni?”

«In quale passaggio normativo o della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale è stata assegnata ad un ente (il Parco in questo caso) la delega a cercare le aree dove ritrovare gli elementi compensativi o di mitigazione?». Se lo chiede Jimmy Pasin, architetto di Somma Lombardo, sempre attento alla programmazione delle opere di ogni genere intorno all’aeroporto di Malpensa.

Il riferimento è alle “consultazioni” avviate dal Parco del Ticino con i quattro Comuni interessati dalla nuova ferrovia Gallarate-Malpensa (Gallarate, Casorate Sempione, Cardano al Campo, Somma Lombardo). Al di là della “titolarità”, Pasin solleva poi anche un altro punto, quello della qualità delle compensazioni e dunque sul più ampio valore.

«Lo studio di impatto ambientale contiene le misure di mitigazione e compensazione ambientale normalmente previste per le opere soggette a questa procedura; l’intero studio, comprese quindi le succitate misure, viene sottoposto alle osservazioni del “pubblico”, che quindi esaminano non solo il progetto ma anche la coerenza delle compensazione e delle mitigazioni che si intendono adottare» continua Pasin.

I campi tra Casorate Sempione e Ronchi di Gallarate, dove sarà realizzato il doppio innesto della nuova ferrovia nella linea del Sempione

«In questo caso, dando semplicemente un valore economico, non è stata data la possibilità ai cittadini di “osservare” le misure che il Parco, insieme ai Comuni, sta oggi cercando di trovare per dare un senso a quanto “monetizzato” dallo studio e poi approvato dalla successiva valutazione. È un precedente pericoloso – continua l’architetto – perché si sta “sospendendo” la possibilità di intervenire, in sede di osservazioni, dei cittadini, sottraendo loro la possibilità di dare le loro motivazioni, contrarie o favorevoli, al progetto nel suo insieme che comprende anche, appunto, i progetti di compensazione o mitigazione ambientale».