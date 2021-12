Pedone investito a Varese, rimane incastrato sotto a un furgone

Grave incidente stradale in via Monte Rosa a Varese, nei dintorni della Questura: un pedone è stato travolto da un furgone ed è in condizioni gravi.

È successo poco prima delle 17. Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza della Croce Rossa di Varese, oltre ai vigili del fuoco: la persona ferita è infatti rimasta incastrata sotto il veicolo che l’ha travolto.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarla da sotto il mezzo utilizzando i cuscini pneumatici che vengono impiegati in questo tipo d’intervento. La persona è stata poi trasferita in ospedale in codice rosso, vale a dire ferito ed in immediato pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia Locale di Varese, per i necessari rilievi.

(Articolo aggiornato alle ore 17.30 di giovedì 16 dicembre 2021)