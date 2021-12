Perdita d’acqua continua ai confini di Varese verso via Gasparotto: “Di notte ghiaccia, è pericoloso”

Una continua a fastidiosa perdita d’acqua nella zona del ponticello di via Gasparotto a Varese può diventare un pericolo per gli automobilisti che passano in quella trafficata zona.

La denuncia arriva dal consigliere Domenico Esposito che, come sempre, ha raccolto le segnalazioni dei cittadini, segnalazioni che si stanno diffondendo da giorni sui social per la gravità della situazione: una perdita d’acqua, presente ormai da molto tempo nella zona di via Campagnola e via Selene, sta creando molti problemi all’altezza del ponticello di via Gasparotto, in quella zona di confine tra Varese e Schianno.

«Spesso è solo un rigagnolo d’acqua ma quando le temperature si abbassano di notte ghiaccia, ed è pericoloso – Spiega Esposito – In questi giorni poi la quantità d’acqua è superiore, e il pericolo è concreto. Inoltre, è un problema che si trascina da molto tempo: pare che arrivi da una struttura privata, ma il problema che crea è sulla rete stradale pubblica, il comune di Varese deve intervenire».