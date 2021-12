Pericolo incendi: “A Capodanno cautela con i petardi e non usate le lanterne di carta”

“In considerazione dell’approssimarsi della stagione antincendio boschivo, che per le regioni a nord d’Italia coincide con il periodo invernale/primaverile, nella notte di capodanno si invitano i cittadini ad usare la massima cautela nell’uso di fuochi pirotecnici in prossimità di zone boschive e ad evitare l’accensione di lanterne di carta da far volare in cielo, in quanto possibili inneschi per gli incendi boschivi“.

Il monito arriva dal neo vice presidente della Provincia di Varese Alberto Barcaro, a contatto con la protezione civile provinciale e le squadre antincendio, in vista dell’ultimo dell’anno.

“Si invita a non sottovalutare la possibilità di incendi boschivi dovuti a fuochi pirotecnici o a lanterne di carta – spiega Barcaro -. Un grande incendio nasce sempre da una piccola fiamma”.